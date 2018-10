El bloque de diputados del PRO que lidera Nicolás Massot se comprometió hoy a votar "en la próxima sesión" el proyecto de ley del radicalismo para obligar a todo el poder Judicial a pagar el impuesto a las Ganancias.

Pasadas las 6 y tras casi 18 horas de sesión por el Presupuesto 2019, el diputado por San Luis Karim Alume Sbodio (Unidad Justicialista) pidió la palabra y solicitó contemplar el proyecto de la UCR, aunque no estaba en el temario.

"Queremos incorporar a este dictamen un artículo más, la iniciativa de la UCR que ha perdido fuerza estos días, que establece entre otras cosas que los jueces paguen Ganancias. Es un tema importante y la Argentina está para este debate", dijo.

La UCR presentó el 17 de octubre un proyecto de ley para que todos los empleados del Poder Judicial pasen a pagar Ganancias, para igualarlos con los que dependen de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

El radicalismo buscaba que la iniciativa se incorpore al Presupuesto Nacional de 2019, y "logre sustituir el Artículo 79, Inciso a, de la Ley Nacional 20628", que dispone quiénes deben abonar ese tributo, pero no lo consiguió y ahora será tratado de forma separada.

Tras las palabras de Alume Sbodio, Massot expresó la intención del PRO de avanzar con la iniciativa con el apoyo de los radicales del interbloque Cambiemos, por lo que todo indicaba que el proyecto iba a aprobarse.

"Queremos dejar claro que la posición del interbloque es discutir este tema, vamos a pedir un apartamiento del reglamento para avanzar con la discusión que plantea el diputado Alume", dijo Massot.

Pero de repente tomó la palabra la diputada Alejandra Vigo, del bloque Córdoba Federal y, con la intención de frenar el avance de la iniciativa, planteó que su espacio político estaba en desacuerdo con tratarlo.

"En nombre de nuestro bloque, me parece que un proyecto de semejante envergadura no se puede tratar sobre tablas a las 6.30 de la mañana. Aparte no estaba acordado (en el temario del día)", dijo la diputada.

A Vigo la cruzó el puntano radical José Luis Riccardo al expresarle que "hay pocos proyectos con tanto consenso público y popular y un objetivo tan claro que es justicia e igualdad ante la ley".

"Acá venimos a representar los intereses del pueblo, si es necesario nos vamos a quedar hasta las 12 del mediodía porque esto lo pide el pueblo argentino. No le saquemos el culo a la jeringa", agregó el puntano.

La discusión empezó a subir de tono cuando el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, pidió "un cuarto intermedio" que duró unos pocos minutos y dialogó con los jefes de las bancadas, consensuando que no era el momento de avanzar con la iniciativa de la UCR.

Massot tomó la palabra y la posibilidad de debatir la iniciativa cayó: "El interbloque quiere avanzar con este tema, pero no había sido parte del acuerdo de labor parlamentaria. Queremos que quede claro que hay voluntad de tratar este tema, pero ante todo tenemos que priorizar la palabra y los acuerdos".

El diputado macrista prometió que Cambiemos "va a impulsar este tema, nada impide que en la semana le demos dictamen en comisión y lo tratemos en las próximas semanas".

"Pongamos todos un poco de cordura, son las 7 de la mañana.", apuntó Monzó. "La sesión está terminada, no podemos debatir tan ligeramente. Seguramente vamos a encontrar consenso en la próxima labor", concluyó.