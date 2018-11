La seguridad, el bono de fin de año, los jubilados, el Presupuesto, el conflicto docente y el año electoral que se viene fueron algunos de los muchos temas sobre los que habló la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en un extenso mano a mano con el periodista Santo Biasatti en los estudios de Crónica HD. En ese marco, definió que el Presupuesto sancionado refleja "el esfuerzo" que realizó la provincia de Buenos Aires.

"Es un Presupuesto en el que los bonaerenses tuvimos que hacer más esfuerzo que el resto del país. Pero que haya salido quiere decir que tuvimos que acordar con otros que piensan distinto.También es cierto que con la ayuda del Presidente recuperamos el Fondo del Conurbano hace dos años y hoy pedimos su actualización para compensar este esfuerzo que estamos haciendo. El Presidente ha hecho lo que tenía que hacer, que era cuidar a todos los argentinos, y yo hago lo que me corresponde, que es defender a los bonaerenses y reclamar más recursos para la provincia.

-Pero las reuniones donde se discuten estos temas deben ser bravas...

-Tengo fama de brava. Pero yo creo que uno puede ser firme sin necesidad de levantar la voz o de maltratar a otro. A veces, en este camino tan áspero que es la política, se cree que el que más descalifica o grita más fuerte, tiene razón. Yo no creo eso, creo en la solidez de los argumentos, en la prepotencia del trabajo y de esa manera me manejo.

-¿Y qué pasará con el bono en la provincia?

-Bueno, nosotros convocamos el viernes a una reunión paritaria a distintos gremios y vamos a seguir convocando a los que falten en los días que vienen. Queremos hacer un esfuerzo antes de fin de año para mejorar el salario de todos los trabajadores de la provincia. Yo nunca voy a comprometer algo que no pueda pagar. En eso soy muy cuidadosa, sobre todo cuando se trata del salario, porque la provincia en el 2012 pagó el aguinaldo en cuotas, en el 2015 casi no pagamos los sueldos en diciembre porque cuando llegamos la plata no estaba para pagar aguinaldos y sueldos. Y la verdad es que no quiero que los trabajadores pasen por eso. Hoy el aguinaldo se pagará como corresponde.

-El conflicto con los docentes se ha extendido prácticamente durante todo el ciclo lectivo, ¿cómo se soluciona?

-Ese es un conflicto que duele, porque son millones de chicos afectados cada vez que hay un paro y también porque me gustaría poder ofrecer mucho más. Desde el día que asumí, siempre hice la mejor oferta posible que la provincia podía pagar. En diez años llevamos más de 120 paros en la provincia. Casi medio año. Eso le ha pasado a más de un gobierno, tenemos que encontrar otro camino, y yo estoy dispuesta a hacer los mejores esfuerzos. El paro siempre debería ser, sobre todo un paro docente, la última instancia. Porque quienes más se perjudican son los chicos y los docentes, que ante la falta de un acuerdo no tuvieron previsibilidad en todo el año. Igualmente decidimos ir dando adelantos paritarios a lo largo del año y por eso los docentes ya cobraron el 32% de aumento, un 35% con presentismo. Cuando dije que esta provincia estaba quebrada, no lo dije metafóricamente. Lo dije de verdad. Y resolver esa quiebra nos va a llevar tiempo, porque, además, todo es urgente en la provincia. Es urgente el salario docente y el del policía, la nafta del patrullero, la cloaca y el agua potable. Todo es urgente, nada puede esperar. Pero, de a poco, hemos empezado a mejorar.

-En cuanto a la obra pública, ¿encontró mucha corrupción?

-Todas las irregularidades que encontramos fueron denunciadas. Desde que nosotros asumimos, hay 40.000 personas que presentan su declaración jurada públicamente. Eso no pasaba. Desde el gobernador, en adelante, nadie la presentaba.

-¿Alguna vez le ofrecieron una coima?

-No, yo creo que saben dónde ir. Si me lo hubieran ofrecido, los hubiese denunciado en el momento. Nunca se animaron a abordarme directamente. Están las normas, las licitaciones públicas, cualquiera se puede presentar y el que tiene mejor precio gana. No hay nada que discutir.