El presidente Mauricio Macri realizó fuertes declaraciones sobre Santa Fe, y resaltó la negativa a la Ley de ART. "El Congreso de Santa Fe me parece que tiene más vínculos con los mafiosos que inventan juicios que con los trabajadores de la provincia, bajar los juicios laborales truchos ayuda a los trabajadores. La justicia debe defender a quienes realmente les pasa algo pero Santa Fe no adhirió a esta ley", disparó Macri en diálogo con Radio 2 de Rosario.

Por otro parte, agregó que los santafesino deberían "saber cuanto gana un diputado, por eso es tan importante la transparencia en la educación pública".

Respecto al ministro de Energía, quién hizo declaraciones sobre sus ahorros, Macri aseguró que es un ministro serio y trabajador, "le ha tocado arreglar el peor embrollo que generamos con la no tarifa, la no inversión, los apagones y las reservas de gas y energía".

"Juan José Aranguren venía de una petrolera importante y le pagaron con acciones. La Oficina Anticorrupción lo obligó a vender esas acciones en el peor momento del precio del petróleo, lo que le generó una pérdida importante, y esas acciones que vendió las dejó en el mismo lugar en que las tenía", enfatizó.



El mandatario también habló de la polémica por los pasajes aéreos de algunos funcionarios: "Si los diputados creen que su salario no es suficiente, no está bien. Que planteen un aumento, pero que no compensen con los pasajes". Además, aseguró que no hará cambios en el gabinete económico"después del Mundial".

Ante la consulta sobre el caso de Cristóbal López, mencionó: "Estos jueces decidieron liberar a Cristóbal López y pensaron que no iba a haber reacción. Nos indigna cuando nos dicen que alguien q se quedó con lo nuestro no cometió un delito".

Además, agregó que "se quedó con impuestos que no le correspondían, para comprar cosas que encima administraron mal. Los argentinos hemos perdido toda la plata que se llevaron, 17 mil millones de pesos que no se recuperan".

"El daño, el mensaje de impunidad, ya está hecho. Pero los argentinos no estamos mas al servicio de jueces, empresarios ni políticos acordados con políticos. Hemos aprendido", cerró el Presidente.