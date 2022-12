El Presidente dijo que la Constitución le "prohíbe" dictar un indulto a favor de Milagro Sala

El presidente Alberto Fernández señaló este miércoles que la Constitución Nacional le prohíbe dictar un indulto en el caso de la dirigente social Milagro Sala, y subrayó que quién tiene esa potestad, es el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, al tiempo que el abogado de la líder de la Tupac Amaru, Marcos Aldazábal, consideró que el mandatario nacional también es responsable de que haya políticos que ignoren "tratados que son violatorios para el país".

"Tengo la convicción que todo el proceso estuvo plagado de un tinte político inadmisible" señaló Fernández, quién agregó que "la solución no pasa por un indulto porque la Constitución me prohíbe indultar en sentencias dictadas por tribunales provinciales. Solo podría hacerlo en fallos dictados en jurisdicciones federales", afirmó.

En una entrevista concedida a Radio Con Voz, el Jefe de Estado dijo que "con mucho pesar" aclaró "que la Constitución" le prohíbe usar el indulto en casos como el de Sala: "Soy un hombre de derecho y no puedo vulnerar la Constitución".

Respecto a Morales, dijo: "También podría, el gobernador de Jujuy, si no quiere indultar, conmutar la pena, porque Milagro vivió siete años de prisión preventiva sin condena previa y eso es algo muy abusivo".

Por su parte, el abogado de Sala, Marcos Aldazábal, dijo que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos "porque hay una serie de violaciones en torno a disposiciones de la CIDH, entre ellas, principalmente algunas vinculadas al debido proceso penal, cosa que no se respetó porque nunca se la dejó a Milagro producir pruebas, ni ejercer su defensa libremente".

"También se realizaron audiencias sin su presencia, mientras que en las pruebas se hizo una valoración totalmente arbitraria" de esta debido a que "el fiscal le imputó cuestiones por las que ella no había sido acusada y no pudo ejercer su derecho a defensa porque se enteró el último día de lo que la estaban acusando", destacó Aldazabal en diálogo con BAE Negocios.

Sobre el estado de salud de la dirigente jujeña, quién se encuentra con prisión domiciliaria, recordó que durante este año "ella tuvo un problema en el que estuvo al borde de la muerte, por lo cual es imposible que pueda cumplir una pena de en una cárcel común".

Consultado sobre la posibilidad de un indulto presidencial, el letrado consideró que su posición "es que más allá de la cuestión vinculada con las competencias provinciales o federales, entendemos que es obligación del Presidente que en Argentina no haya políticos que produzcan violaciones a tratados que son violatorios para el país, y, por lo tanto, Morales es responsable, pero el Presidente también tiene que hacerse cargo de solucionar la situación de Milagro".

El pasado jueves, el máximo tribunal de justicia del país, dictó un fallo con el que dejó firme la condena a 13 años de prisión contra Sala en el marco de la causa denominada "Pibes Villeros", en la que se la acusó de "asociación ilícita" y "defraudación al Estado".

Una vez conocida la sentencia de la Corte, varios dirigentes políticos alineados con el oficialismo, entre ellos el diputado nacional Eduardo Valdés y el ministro bonaerense, Andrés "el cuervo" Larroque (Desarrollo de la Comunidad), salieron a denunciar una persecución política y judicial contra la dirigente social de extracción indígena, al tiempo que reclamaron un indulto del Presidente a su favor.

“Lo único que corresponde frente a esta convalidación de la Corte es un indulto del Presidente, no hay ninguna duda", señaló Valdés, quién indicó que Sala "no puede estar un día más presa".

Mientras que Larroque, a través de su cuenta de Twitter, expresó que el fallo es "vergonzoso" y añadió que hay "un silencio sorprendente en algunos, una complicidad evidente en otros tantos y una cobardía que se hace insoportable”.



Acampe en Plaza de Mayo a favor de un indulto presidencial a Sala

La organización Tupac Amaru comenzó hoy un acampe de tres días en Plaza de Mayo para pedir un indulto presidencial en favor de Milagro Sala, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena de 13 años de cárcel contra la dirigente social en una causa por "asociación ilícita" y "defraudación al Estado"

La actividad estaba prevista para ayer, pero que se postergó por los festejos tras la obtención del título Mundial de Qatar por parte de la Selección argentina de fútbol.

La manifestación comenzó esta tarde a las 16 con una concentración en la intersección de las avenidas de Mayo y 9 de Julio, la luego se dirigió hacia la Plaza de Mayo, donde decidieron acampar hasta el viernes para reclamar el indulto a Sala.

El referente de la Tupac Amaru, Alejandro "Coco" Garfagnini, anticipó que la actividad que arrancó con un acto, continuará mañana al mediodía cuando reciban en ese paseo público, a la Organización de Lxs Chicos del Pueblo.

"Mañana por la tarde haremos todos juntos la ronda de las Madres (de Plaza de Mayo). Más tarde haremos un pesebre viviente junto a los Curas en la Opción por los Pobres. Hay más de 50 organizaciones sociales, políticas, gremiales, culturales que van a realizar actividades", indicó Garfagnini en declaraciones a la radio AM 750.

Finalmente, adelantó que el acampe cerrará el viernes "con una conferencia de prensa" en la que espera que "participen todos los diputados y senadores que firman solicitadas o se expresan en redes sociales".

"Es de gravedad institucional que haya una presa política en democracia, entonces el Presidente (Alberto Fernández) tiene que indultar. No hay más argumentos jurídicos para negar el indulto. No es no puedo, es no quiero y eso es lo que vamos a tratar de modificar con el acampe", subrayó.