Luego del contundente triunfo electoral de Cambiemos, el presidente Mauricio Macri presentó hoy un plan de reformas fiscales, laborales, previsionales y de calidad institucional destinadas a lograr una “asignación eficiente de recursos para reducir el gasto público” y remarcó que se debe “trazar una línea de austeridad para lo que viene”.

Ante gobernadores, sindicalistas, empresarios, funcionarios y jueces, Macri precisó que se trata de tres ejes de reformas que buscan lograr “un país ordenado” y que se basarán en mesas de diálogo sectoriales para lograr “consensos básicos”.

Desde el escenario principal del Centro Cultural Kirchner (CCK), el mandatario anunció que el primer eje será la “responsabilidad fiscal”, el segundo “favorecer el empleo” y el tercero la “calidad institucional”.

“Tenemos que avanzar en reformas donde cada uno ceda un poco, empezando por los que tienen poder y más privilegios. Y no sólo hablo de la política. Tenemos que hacerlo en base a la confianza, hablando desde la verdad y sin dobles discursos. No digo que sea fácil, pero no hay más excusa, es ahora o nunca”, sostuvo el jefe de Estado.

En su discurso, seguido además por una comitiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) que vino al país para auditar la economía argentina, el mandatario se refirió a los objetivos de cada uno de estos paquetes de reformas, pero evitó brindar detalles “para que sean el aporte del Gobierno a las diferentes mesas del consenso”, señaló.

El Presidente definió al primer paquete de reformas como el de la responsabilidad fiscal, la inflación y los impuestos: “No podemos gastar más de los que recaudamos y eso lo digo para todos los niveles del Estado. Tenemos que seguir bajando la inflación, reducir la carga tributaria y diseñar un sistema de impuestos equitativos sustentable, con una relación cooperativa entre Nación y provincias”, remarcó.

La primera propuesta en ese sentido será refundar la relación fiscal entre la Nación y las provincias para “acordar una distribución de recursos equitativa” y “acercarnos lo más posible al superávit de las cuentas públicas”.

“Y con los gobernadores también tenemos que desandar juntos la escalada de impuestos que Nación, Provincia y Municipio hicieron los últimos años. El gasto para reducir el gasto público es mayúsculo pero no deja de ser básico, necesitamos menos impuestos, más obras, y todo esto lo debemos lograr con equilibrio fiscal, se lo debemos a las próximas generaciones”, apuntó.

Además, Macri marcó la necesidad de repensar el sistema de jubilaciones y pensiones, al advertir que el actual “esconde seria inequidades y no es sustentable” y anticipó que en las próximas semanas convocará a la comisión prevista en la ley de Reparación Histórica para diseñar un nuevo esquema dentro de un plazo de tres años.

Los puntos principales del discurso

Las frases más importantes del discurso que brindó hoy el presidente Mauricio Macri en el Centro Cultural Kirchner, ante referentes de la política, la justicia y los sindicatos, entre otros.



“Hay que hablar de la responsabilidad fiscal, de la inflación y los impuestos. Esto no es negociable. Hay que reducir la carga tributaria. Debemos diseñar el sistema de impuestos equitativos”

“Tenemos que avanzar en reformas en donde cada uno ceda un poco, empezando por los que tienen poder, y no solo hablo de la política”.

“Necesitamos una moneda estable para que el crédito que volvió a aparecer sea más fuerte y sólido”

“La Argentina tiene impuestos que ningún país tiene, demasiado altos, con una distribución poco equitativa y un sistema complicado y engorroso”

“Es necesaria una conversación adulta y honesta sobre nuestro sistema de jubilaciones y pensiones. Nuestro sistema previsional esconde serias inequidades y no es sustentable”. “No debería haber jubilaciones de privilegio ni regímenes especiales”

“La peor distorsión de nuestro sistema es la evasión fiscal, que genera competencia desleal y castiga a los más productivos, a los que invierten, a los que exportan y a los que dan trabajo formal”

“Hay una sociedad que ya no admite la impunidad. Tenemos que erradicar de nuestra cultura el "roban pero hacen”"

“La mafia de los juicios laborales es uno de los principales enemigos de la creación de trabajo en nuestro país”.

“No nos gusta endeudarnos, pero menos mentirnos emitiendo dinero sin respaldo y generando inflación”