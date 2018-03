El Presidente habló frente a funcionarios y empresarios acerca de las reforma que planea el Gobierno para el corto plazo. El discurso estuvo dividido en 3 tramos, en los cuales también se separarán los cambios que se llevarán a cabo:

El primer punto expuesto por Mauricio Macri fue Responsabilidad fiscal, inflación e impuestos. Hizo eje en la necesidad de reducir el gasto público y en dejar de "gastar mas de lo que recaudamos". La inflación fue un eje recurrente al igual que toda la campaña del actual Gobierno. Pidió además reducir la carga tributaria y diseñar un nuevo sistema de impuestos que sea equitativo y sustentable. Gran parte de este apartado estuvo dedicado a los distintos gobernadores, a quienes solicitó que tengan una relación cooperativa con la Nación.

"Tenemos que comprometernos al equilibrio fiscal en todos los niveles del Gobierno. Acordar un camino entre para acercarnos lo mas posible al superávit de las cuentas publicas. Esto no es negociable. No es nuestro dinero el que nos toca administrar, es el de todos los argentinos, y debemos administrarlo con la mayor responsabilidad posible."

Macri anticipó que en los próximos días se presentará el proyecto para reformar el sistema tributario, con mira en la "equidad y el largo plazo". Otro eje de esta sección fue el sistema de jubilaciones, el cual según Macri, necesita de una "una conversación adulta y honesta".

El Presidente remarcó que la reunión se debió a las deudas que tiene el país a pesar de todas las décadas pasadas.

"Hace dos semanas los argentinos dimos un gran paso, la decisión de cambiar. confirmamos que se trata de un cambio ode fondo, un cambio verdadero"

"No aceptamos mas el "no se puede" que nos hizo tanto daño, queremos cambiar el dogma que cree que todo lo mejor sucedió en el pasado",afirmó Macri remarcando que lo que harán el país es algo que hace muchas décadas no se logró en Argentina.

"Tengo una motivación como presidente, es terminar con la pobreza para que los argentinos puedan elegir su propia vida, concretar sus proyectos y sus sueños"

También, acentuó en que es inadmisible que en un país con las condiciones estructurales como es Argentina haya tanta cantidad de gente en la pobreza. Por lo tanto remarcó que están centrando las bases para desarrollar el país y que la nueva generación está cambiando la Argentina.

El segundo punto al que hizo hinca pie el presidente fue de saber dar vuelta la página y sanar las heridas del pasado diciendo la verdad, construyendo confianza para poder tener una base de un vínculo verdadero y genuino, rechazando todo tipo de violencia para encontrar el dialogo y la paz.