El presidente Alberto Fernández aseguró que la incorporación del hasta ahora presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, al Gabinete nacional en el marco de una reestructuración de las áreas económicas permitirá "seguir trabajando y mejorando la hoja de ruta" que el Frente de Todos se propuso "para llevar a la Argentina al lugar que se merece".

"He convocado a @SergioMassa para que se incorpore al equipo de Gobierno. Su visión, capacidad y experiencia nos permitirá seguir trabajando y mejorando la hoja de ruta que nos propusimos para llevar a la Argentina al lugar que queremos y se merece", afirmó el mandatario este viernes a través de la red social Twitter.

De este modo, Massa quedará a cargo de tres áreas de gestión clave: Economía, Agricultura y Producción. En el recambio de autoridades, la ex ministra Silvina Batakis asumirá como directora del Banco Nación y Daniel Scioli volverá a ser embajador de Brasil, tras haber sido el reemplazo de Matías Kulfas al frente de la cartera productiva.

En esa línea, el Presidente dialogó con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que el lunes pasado se había reunido con Batakis, para explicarle los nuevos cambios en el Gabinete.

Sergio Massa a Economía

Sergio Massa se reunió en la Quinta de Olivos con el presidente Alberto Fernández luego de haber sido elegido para asumir en el cargo de ministro de Economía, Producción y Agricultura a raíz de la salida de Silvina Batakis. A la salida, confirmó que asumirá el martes, y el miércoles anunciará sus nuevas medidas.

"El miércoles vamos a anunciar un conjunto de medidas porque la asunción recién va a ser el martes después de la asamblea, la reunión del Parlamento para aceptarme la renuncia como presidente de la Cámara", explicó Massa.

Después de su encuentro con Fernández, el ex diputado pidió prudencia a la prensa. Solicitó que "no se presten a mala información" y que "no anticipen ni funcionarios que entran ni funcionarios que salen", ya que Massa afirmó que recién el lunes empezará el desfile de designaciones.