El presidente Mauricio Macri se reunió ayer con el dirigente peronista Jorge Yoma, designado nuevo embajador argentino en Perú.

Macri estuvo con Yoma luego de mantener una reunión de seguimiento con la ministra de Desarrollo Social y antes de encabezar en la residencia de Olivos la presentación y entrega de cartas credenciales a nuevos embajadores extranjeros en Argentina.

Así lo informó el ex legislador nacional y ex cuñado del ex presidente Carlos Menem, quien a través de su cuenta oficial de Twitter le agradeció el gesto al primer mandatario.

"Me reuní con el Presidente para agradecerle mi designación como Embajador en la querida República del Perú. Por mi parte, trabajaré para honrar su confianza, la del senador Miguel Ángel Pichetto y los senadores peronistas que me propusieron", escribió.

Yoma, durante la gestión de Cristina Fernández, ocupó la embajada en México, entre el 2007 y 2010, y luego fue reemplazado por Patricia Vaca Narvaja.

Siempre elegido por la provincia de La Rioja, fue diputado y senador nacional, y también fue convencional constituyente para la reforma del 19944 y consejero de la Magistratura.