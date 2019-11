El Senado aprobó esta tarde por seis meses y sin goce de sueldo el pedido de licencia formulado por el senador nacional tucumano José Alperovich, tras ser denunciado por violación por una sobrina y luego de verse presionado por

La Cámara aprobó por unanimidad el pedido de licencia, que tendrá una duración de seis meses, en los que el senador no gozará de la dieta correspondiente al ejercicio de la actividad de la Cámara Alta.

"Nos solidarizamos con las mujeres que han sido abusadas o acosadas dentro y fuera del Senado. Nos rebelamos contra la violencia sexual y contra la muerte de miles de mujeres y niñas", expresó la senadora Norma Durango, quien leyó un comunicado de la Comisión Banca de la Mujer del Senado.

En tanto, Durango, justicialista por La Pampa, instó a los senadores a "revisar sus masculinidades" y "hacerse cargo, entendiendo que hay una era que se terminó".

"Pedimos una Justicia que investigue y juzgue con celeridad la gravedad de estos hechos", agregó la legisladora.

En los últimos días, el ex gobernador de Tucumán entre 2003 y 2015 había sido presionado para tomarse licencia por varios compañeros de bancada y copartidarios, como la propia Durango, Felipe Solá y Victoria Donda.

Además, el presidente electo, Alberto Fernández, afirmó ayer que espera "que la denuncia se investigue" y que "si es cierta es muy grave". Por su parte, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti afirmó hoy al respecto que "siempre les creemos a las mujeres".

El caso estalló el viernes último cuando una sobrina segunda de Alperovich, de 29 años y cuyo nombre se mantiene en reserva, denunció al senador tucumano por abuso sexual, tanto ante la justicia de esa provincia como ante la justicia porteña, ya que los delitos habrían ocurrido en ambas localidades.

La denunciante afirma que fue abusada reiteradas veces por su tío entre noviembre de 2017 y mayo de 2019, cuando estuvo trabajando junto a él como su asistente personal. "No quería que me besara, lo hacía igual. No quería que me manoseara, lo hacía igual. No quería que me penetrara, lo hacía igual", afirmó en la carta pública que dio a conocer.

Alperovich, que se encontraba en Miami al conocerse la denuncia, negó los hechos y afirmó ser "víctima de amenazas" por parte de la acusadora.

Si bien en un comienzo se negó a pedir licencia, el lunes finalmente envió una carta solicitándola a la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, en la que ratificó su inocencia al afirmar que dedicará su tiempo "a desbaratar la infamia, aclarar la verdad, y reparar mi honor".

El senador regresó hoy al país para ratificar frente al Senado su pedido de licencia, que fue aprobada hoy. De todos modos, seguirá contando con fueros, por lo que si se pide su detención sus pares deberán desaforarlo para que pueda ser trasladado a prisión.

Juraron los nuevos senadores

Tratado el tema y luego de superar un corte de energía eléctrica, comenzaron a jurar los 24 senadores electos en las elecciones generales del 27 de octubre. Más tarde se designará, además, a la santiagueña Claudia Ledesma como presidenta provisional del Senado y al misionero Maurice Closs como vicepresidente primero.

Además, se aceptó el pedido de renuncia a su banca de Cristina Kirchner, quien asumirá como vicepresidenta el 10 de diciembre. En su lugar, asumirá Jorge Taiana para completar su período hasta 2023.

Se espera también que el formoseño José Mayans, quien responde al gobernador de esa provincia, Gildo Insfrán, sea designado como jefe del bloque unificado del Frente de Todos, que contará con 41 senadores.

Por su parte, el interbloque de Cambiemos dejará vacantes los cargos que le corresponderán hasta que haya una reunión para resolver qué lugares le tocarán al PRO y cuáles a la UCR, según supo Noticias Argentinas.