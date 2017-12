El titular del PRO y senador nacional Humberto Schiavoni reafirmó la aspiración del oficialismo de transformar en leyes el Presupuesto 2018, la reforma tributaria y la reforma a la ley de mercado de capitales. Con ese objetivo está convocada una sesion el 27 de diciembre al filo de que expire el período de sesiones extraordinarias.

El legislador oficialista confirmó además que el Poder Ejecutivo volverá a convocar a un período extraordinario de sesiones en febrero "para tratar los proyectos que no se hayan podido tratar" en diciembre o aquellos en lo que no se logre "el consenso necesario". Una de esas iniciativas puede ser la reforma laboral que tiene resistencias por parte de los legisladores del PJ.

En declaraciones a la radio FM Milenium, puntualizó que en el Senado hay consenso en el Senado para tratar en una sesión extraordinaria el 27 de este mes el cálculo de gastos y recursos para el año próximo, la reforma del mercado de capitales y la reforma tributaria, que forma parte del pacto fiscal sellado entre el presidente Mauricio Macri y los gobernadores.

Estas leyes las tenemos consensuadas", aseveró el senador nacional por Misiones, quien resultó electo en los comicios legislativos de octubre pasado y que desde hoy forma parte del Senado.

Además, en la entrevista, expresó su confianza en que la Cámara de Diputados podrá convertir en ley la reforma previsional aprobada el 30 de noviembre pasado en el Senado,al considerar que "todo está encaminado a satisfacer las mayores precisiones de información que necesitaban" los diputados de la Coalición Cívica-ARI.

De esta forma, hizo referencia a planteos realizados por la cofundadora de Cambiemos y diputada nacional Elisa Carrió, quien reclama que se garantice un 4 por ciento de incremento adicional en los haberes jubilatorios, que se sume al cálculo que derivaría de la implementación de la nueva fórmula de ajuste establecida en la reforma previsional, fruto de un acuerdo alcanzado en el Senado entre el oficialismo y el bloque peronista encabezado por Miguel Ángel Pichetto.

"Tenemos una agenda legislativa que esperamos poder concretarla en la sesión del 27 de diciembre", expresó Schiavoni, quien a la vez confirmó que el Poder Ejecutivo volvería a llamar a sesiones extraordinarias para febrero próximo.

"Sí va a haber extraordinarias en febrero; todavía no fueron convocadas pero, por lo que hemos hablado en las reuniones de coordinación legislativa con el Poder Ejecutivo, casi con certeza tengamos extraordinarias en febrero para tratar lo que no se haya podido tratar ahora o lo que no hayamos tenido el consenso necesario", indicó Schiavoni en la entrevista.