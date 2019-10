En la Embajada de Argentina en Colombia fue firmado el acuerdo para realizar el Women Economic Forum en Buenos Aires el próximo año. El convenio fue firmado por Nadia Sánchez, CEO de She Is y la doctora Lina Anllo, presidenta del Capítulo Argentino de la World Compliance Association (WCA).

La firma contó con la participación de todos los funcionarios de la Embajada y del Consulado Argentino en Colombia, su embajador Marcelo Stubrin; integrantes de la Fundación She Is, y en representación de Argentina estuvieron presentes lideresas como la titular de Up Ward Argentina, Viviana Zocco y, la presidenta de la WCA Capítulo Argentino y especialista en Compliance, doctora Lina Anllo. .

El Women Economic Forum (WEF) es el único foro mundial enfocado en la economía de la mujer. Se trata de un encuentro internacional que apunta al intercambio de experiencias para inspirar e impulsar el empoderamiento económico de las mujeres. Este año se realizó por primera vez en América Latina con el objetivo de perseguir iniciativas para el progreso de las mujeres en la región. Nadia Sánchez, CEO de She Is estuvo a cargo del primer WEF Latam en Colombia, celebrado anualmente en India de la mano de su lideresa y fundadora Harbeen Arora, presidenta mundial de ALL Ladies League (ALL).

El evento contó con la participación de 26 países, más de 200 ponentes y más de 1500 asistentes. Fue inaugurado con las palabras de la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez y cerrado con el emotivo discurso de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú.

En octubre del 2020 será el turno de la Argentina para realizar el Women Economic Forum en Buenos Aires. Será un evento que marcará un hito en el país y convocará a mujeres y hombres de todo Latinoamérica y el resto del mundo. El Foro contará con 1000 asistentes, 150 ponentes y la presencia de todas las provincias argentinas, además, reunirá todas las voces desde los diferentes ámbitos de acción política, empresaria, deportiva, artística, científica, tecnológica, medioambiental e intelectuales nacionales como internacionales.

La discusión acerca del empoderamiento económico de la mujer será el eje central, pero se intentará dar un paso más, para lograr que desde el Foro surjan compromisos concretos de políticas públicas tanto locales como globales. A un año del evento, ya comprometieron su presencia altas personalidades de distintos países, embajadas, ONGs, organizaciones de mujeres como GEMA y representantes de los sectores público y privado a nivel nacional.