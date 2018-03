El abogado del ex vicepresidente y ex ministro de Economía Amado Boudou, Eduardo Durañona, apeló hoy el rechazo al pedido de excarcelación de su defendido y denunció penalmente la difusión de imágenes y un video del momento de la detención del ex funcionario, según una presentación que realizó esta mañana en los Tribunales Federales de Comodoro Py.