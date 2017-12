Mariano Fragueiro, abogado del ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia durante el kirchnerismo Carlos Zannini, informó hoy que el traslado de su defendido a la ciudad de Buenos Aires “se va a disponer a partir de mañana” y anticipó que apelará la detención ante la Cámara (Federal).

A la salida de los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, donde fue a notificarse de la situación legal del ex funcionario, Fragueiro explicó a la prensa que “en principio tenemos que ver los fundamentos (de la detención), después tomaremos las medidas correspondientes y la primera será apelar ante la Cámara”. "No hay ningún elemento para vincularlo a un hecho ilícito y no hay ningún elemento para creer que esto es un hecho ilícito”, aseguró.

En este contexto, el letrado admitió que no lo sorprendió la detención, al comentar que a su defendido “ayer lo siguió un auto durante todo día, por lo que (Zannini) fue a la comisaría (de Río Gallegos), donde le confirmaron que se había dispuesto una discreta vigilancia sobre su persona”.

"Les dijo que si había alguna orden restrictiva de su libertad se quedaría ahí mismo en la comisaría, pero le dijeron que debía retirarse porque no había ninguna orden de detención, pero finalmente a la una y media de la madrugada fue detenido”, precisó.

Fragueiro destacó que el ex funcionario kirchnerista “es una persona fuerte con muchas agallas” y recordó que en el inicio de la última dictadura cívico militar también fue detenido y permaneció en prisión durante cuatro años.

Previamente, Alejandro Baldini, el abogado que solo lo asesora en Santa Cruz, había asegurado que la detención de su defendido “es arbitraria, ilegal y configura un atropello a las garantías individuales y constitucionales”.

"Es una vergüenza administrar un país con este sistema de justicia”, dijo el letrado a la prensa al salir de la delegación Río Gallegos de la Policía Federal, donde Zannini permanece detenido desde esta madrugada por presunto encubrimiento de los responsables del atentado a la AMIA.