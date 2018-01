Walter Lasagno, abogado de Sandra Heredia la empleada que denunció al ministro de Trabajo de la Nación Jorge Triaca, aseguró que su defendida cobraba un sueldo por las actividades realizadas en la quinta de esa familia y otro por las funciones desempeñadas en el SOMU.

"La plata del sueldo se la dejaban arriba del escritorio. Era una cuestión de papeles que figure Carlos Triaca pero Sandra (Heredia) prestaba servicio para todos", manifestó Lasagno.

"Por el sueldo del SOMU según manifiesta mi cliente, a mi no me consta, lo cobra porque le manifestó al ministro Triaca que lo cobrado por la quinta no le alcanzaba. El ministro le ofreció trabajar en el SOMU para incrementar sus ingresos", agregó. En declaraciones a Radio10 el abogado defensor señaló que el sueldo que Sandra Heredia tenia desde el 2015 por trabajos en la quinta era 9 mil pesos y además cobraba otra parte en negro para completarunos 20 mil pesos. Más allá de que apenas se conoció el episodio, los allegados al titular de Trabajo intentaron minimizar la cuestión, el propio pedido de disculpas de Triaca fue elocuente, sobre todo porque el SOMU, cuyo ex titular es Omar "Caballo" Suárez, procesado y detenido, fue intervenido en su momento bajo presunción de severas irregularidades.