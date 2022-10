El acuerdo de Neumáticos reintrodujo la cláusula gatillo

El acuerdo de revisión y paritarias del gremio del neumático certificó el regreso de una modalidad de ajuste salarial como la cláusula gatillo, un mecanismo que al calor inflacionario quedó marginado por las revisiones que se implementaron en los últimos años de la negociación colectiva.

En efecto, el acuerdo que suscribió el Sutna con el sector empresario expresa que se activarán las "cláusulas automáticas de revisión" si el incremento sostenido de precios sea superior a los acuerdos alcanzados.





Ante tal escenario, las empresas van a otorgar un aumento equivalente al Índice de Precios al Consumidor. Dicha instancia se va a extender hasta julio del año próximo cuando el Sutna y las empresas Fate, Pirelli y Bridgestone deban regresar a la mesa de negociación paritaria correspondiente al nuevo período.

"En el caso que al día 30/04/2023 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec para el período Julio 2022/Abril 2023 supere el incremento otorgado se otorgará un aumento salarial sobre los salarios vigentes al 30/6/2022 equivalente al mismo hasta su concurrencia, el cual una vez publicado dicho índice resultará liqueidado en forma retroactiva al 1/3/2023". Con el mismo tenor, el acuerdo rubricado certifica el mecanismo que garantiza que la paritaria al menos igualará a la inflación en otro ítem del acta. "En caso que al día 30/6/2023 el IPC publicado por el Indec para el período Julio 2022/Julio 2023 supere el incremento otorgado, se otorgará un aumento salarial sobre los salarios vigentes al 30/6/2022 equivalente al mismo hasta su concurrencia, el cual una vez publicado dicho índice resultará liquidado en forma retroactiva al 1/5/2023".

Energía gremial

Tanto la "reaparición" de la cláusula gatillo en Neumáticos como el potente bono de $185.500 que adosó la Asociación Bancaria a su acuerdo por el 94,1% realzan ambas negociaciones en el conjunto de pujas para la revisión paritaria 2022.



La alternativa de incremento automático deja antecedente para otras negociaciones salariales que se activarán este mes, que incluyen a Camioneros y sobre la cual Pablo Moyano anticipó que no serán menos exigentes que sus pares del Neumático.



Para el no alcanzado incremento del pago de horas extras al 200% para días en fines de semana o la dotación del Sutna que supera las 40 horas cada 7 días, (que al decir del gremio hacen a todo el personal porque esa actividad industrial no sabe de pausas en labor), había preocupación empresaria pero también del Gobierno que monitoreó los más de 5 meses de tensa negociación.



Fate, Pirelli y Bridgestone cerraron el bloque para negarse a dicho pago pero la Casa Rosada al mismo tiempo consideraba que de lograr esa mejora el Sutna, la cual consideran que sería recuperar un beneficio que perdieron con la crisis de 2001, se alteraría el esquema paritario de otras actividades del rubro industrial que de haberse pactado dicha mejora no dudarían en presentarse para reclamar beneficios similares en sus convenios.