Luego de anunciar que no recibirá el último desembolso pendiente del Fondo Monetario Internacional por 11 mil millones de dólares, el presidente electo, Alberto Fernández, cuestionó a la gestión de Mauricio Macri por "los efectos de cumplir con el programa" del organismo internacional "a cualquier precio".

"Ya son 61 los casos confirmados de sarampión porque el ajuste de este Gobierno llegó a la inmoralidad de no garantizar la vacunación. Estos son los efectos de cumplir con el programa del FMI a cualquier precio. Debemos corregirlo con urgencia", planteó el futuro mandatario desde su cuenta de Twitter.

Ayer, durante una entrevista con el periodista Alejandro Dolina en el programa que conduce en Radio Con Vos, Fernández remarcó que "en Argentina se ha ajustado tanto que dejaron de dar vacunas" y "reaparecieron enfermedades" como el "sarampión", la "varicela" o la "tuberculosis", lo cual aseguró haber conversado con Kristalina Georgieva, directora del FMI.

Además, anticipó que no pedirá los 11 mil millones de dólares que aun le restan desembolsar al FMI "porque no es la solución". "Hay un punto donde vos decís 'tengo un problemón, ¿y voy a pedir más?'. Yo lo que quiero es dejar de pedir y que me dejen pagar", remarcó, y pidió: “Discutamos el tiempo que necesito para reactivar la economía, pero no me den más plata”.

La semana pasada, el presidente electo habló por primera vez con Georgieva, y le anticipó que, al asumir, va a proponer un "acuerdo de pago" que se pueda cumplir", pero "sin más ajuste".

Por otra parte, este martes recibió al embajador de Estados Unidos en Argentina, Edward Prado. "Le reiteré mi voluntad de tener la mejor relación con ese país, en un marco de respeto y madurez, para beneficio de nuestros pueblos", contó desde sus redes sociales.