El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, aseguró que "las provincias están muy complicadas" financieramente y consideró que "un plan de ajuste no va a resolver los problemas de la economía argentina".

"Uno quisiera que la economía se pueda recuperar y lo que se supone va a ser es un plan de ajuste, que no va a resolver los problemas de la economía argentina", sostuvo el referente socialista en Radio 10. En este sentido, el mandatario provincial consideró que "reducir el déficit fiscal no es la solución a todos los problemas".

"Es como estar perdiendo 1 a 0 y en lugar de buscar el empate, refuerza la defensa, se amontona en el área. De esa manera nunca va a empatar y menos lo va a ganar", advirtió.

Para Lifschitz, "es contradictorio reducir impuestos y al mismo tiempo reducir déficit fiscal".

"El Gobierno está errando. Es un camino equivocado, ya lo hemos probado. Cuántos ministros de economía lo intentaron y terminaron fracasando. La clase media, la clase trabajadora y los más vulnerables no van a tolerarlo", alertó.

Según el santafesino, "las provincias están muy complicadas", la mayoría de ellas con "deudas en dólares y déficits fiscales importantes". "Algunas tienen más autonomía económica pero la mayoría de las provincias tienen deudas en dólares y déficit fiscales importantes, que no les permite afrontar los grandes gastos. Creo que vamos a atravesar situaciones complejas. Lo vamos a ver con claridad en el segundo semestre", indicó.

Alternativa

En el plano político, el gobernador de Santa Fe reclamó "extremar el diálogo entre los diferentes actores políticos" para "construir una alternativa creíble" de cara a las elecciones presidenciales del año que viene.

"Creo que lo que necesita la Argentina es un proyecto que pueda no solamente ganar las elecciones, sino también gobernar en un sentido distinto", explicó el dirigente socialista. Según su análisis la oposición debe "construir un proyecto alternativo con un programa del futuro, que no vuelva al pasado".

Sin embargo, Lifschitz sostuvo "que nadie esté discutiendo" esos temas y que todos los debates son "por candidaturas, por espacios de poder".

El mandatario provincial remarcó que "éste no es un país europeo, desarrollado" y que, por lo tanto, "el capitalismo no funciona de la misma manera" que en esos lugares. Además, resaltó que "la economía no es una ciencia exacta, sino social" y que en este contexto "influye mucho el ánimo de los trabajadores". "Hay es donde fallan: plantearon objetivos macroeconómicos que no tienen ningún arraigo en el sentir de los verdaderos actores económicos de la Argentina y mucho menos del ciudadano, del trabajador", precisó.