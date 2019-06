La campaña a gobernador de Axel Kicillof va más allá de visitas a los distritos de la provincia de Buenos Aires y charlas con los vecinos: su estrategia de comunicación también consiste en gatitos y coreografías.

En su cuenta de instagram, el precandidato por el Frente de Todos reposteó una divertida escena de la película "500 días con Summer" editada por el artista callejero Tutanka en la que por foto montaje, su cara es la del protagonista que baila feliz por Los Ángeles. Los bailarines que lo acompañan tienen carteles con los nombres de los diferentes partidos bonaerenses que se unen a "Kicillof" en una divertida coreografía.

Al compartirlo en su cuenta, el ex minsitro de Economía bromeó: "Agradezco a mi coach de baile por el duro entrenamiento y la coreo. Y más todavía a la creatividad y al sentido del humor de @nosoytutanka @essantofan".

Estrecha y choca manos con Tandil, Ensenada y Mar del Plata, pero cuando aparece un cartel amarillo que reza "macrismo" lo manda a volar con un bate de béisbol. A lo último, un pajarito celeste con la leyenda "kicilovers" se acerca y lo acaricia. El posteo en su cuenta tiene más de 160 mil reproducciones y casi dos mil comentarios.

El precandidato a gobernador bonaerense ya había buscado generar otro vínculo con posibles votantes cuando adoptó un par de gatitos de la Clínica Veterinaria Municipal de la localidad de Hurlingam. Las redes sociales estallaron con sus fotos sosteniendo a los animales y las cuentas de fans de Kicillof se hicieron eco de la escena.

¿Quién es Tutanka?

Controversial, el artista callejero Tutanka es conocido por satirizar y armar parodias con los diferentes actores de la política argentina y personajes del espectáculo. Ya había aparecido en los medios cuando en medio del debate por la legalización del aborto del año pasado retrato a la vicepresidenta, Gabriela Michetti, como la Tía Lydia, un personaje de la distópica serie "El cuento de la criada" que implacable, se encarga de la férrea tarea de controlar a las mujeres fértiles para que sean aptas para dar hijos a los matrimonios poderosos.

"Lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con psicólogo, no sé", había dicho la presidenta del Senado en contra de la ley, por lo que en diálogo con Clarín, Tutanka vinculó: "Es tan grave lo que dijo Michetti que además atenta contra derechos adquiridos hace un siglo -en referencia a que el aborto en caso de violación es no punible desde el Código Penal de 1921-. Y es tan explícito como en la serie de donde salió el personaje que me llevo a hacer la intervención".