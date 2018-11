En la certeza tácita o explícita de que el bono de fin de año es una manta corta para las urgencias salariales y de pérdida de poder adquisitivo, la grieta sindical que separa a la CGT de las organizaciones combativas agrupadas en el Frente Sindical que comanda el moyanismo se agranda.

"La prioridad es mantener el empleo", resumió el titular de UPCN y referente de Azopardo Andrés Rodríguez. Desde los sindicatos agrupados bajo el liderazgo de Hugo y Pablo Moyano le remarcaron a BAE Negocios que condimentarán con picante la llegada del G20 al país.

El DNU que firmó el presidente Mauricio Macri respecto al bono de $5.000 ya había desactivado el paro general que amagó a concretar la CGT desde el borrador del texto final. Las gestiones para hacerlo más inclusivo a administraciones provinciales y municipales que realizó uno de los conductores de la central, Héctor Daer tuvieron el calificativo de "patriada" por los más afines al líder de Sanidad.

A título de ejemplo, en la víspera, desde fuentes el Gobierno de la CABA le destacon a este medio que el personal de la administración porteña percibirá el beneficio.

Empero el detalle de quienes están incluidos en el pago del beneficio (ver más páginas 3) generó desde la crítica popular de Pablo Moyano para definirlo como "bonito" al análisis quirúrgico de laboralistas. Es el caso de Luis Roa, integrante de la agrupación de abogados Norberto Centeno, quién le resumió a este diario que "se trata de una suma no remunerativa, no cuenta para el cálculo de vacaciones o aguinaldo" y acotó que "están excluídos los trabajadores rurales, el personal de casas particulares, no contempla a jubilados, cuentrapropistas y obviamente a los no registrados".

Dentro de las esferas con poder de fuego sindical indiscutible están los sindicatos agrupados en la CATT que encabeza el ex triunviro cegetista Juan Schmid. Ese bloque va a deliberar mañana en la sede de La Fraternidad, con Omar Maturano como anfitrión, allí también hay sensación térmica propia respecto de la CGT y el momento económico social. Schmid empero no se privó de considerar que el bono es "absolutamente insuficiente" con relación a las urgencias de los trabajadores lo cual se interpreta desde el texto mismo del DNU.

En Azopardo consideran que haber logrado que un sector de los estatales accedan al bono y se reactive la negociación paritaria salarial en el capítulo de apertura es un logro que validan con la equiparación de oxígeno ante un vacío económico que se traduce en recesión, pérdida de poder adquisitivo y flexibilización laboral, léase bajo el tópico de "lo máximo de lo posible".

Mientras tanto desde el Frente Sindical donde además de los Moyano conviven Smata con Ricardo Pignanelli a la cabeza, los pilotos de APLA que representa Pablo Biró y los bancarios de Sergio Palazzo entre otros hay coincidencia conceptual pero tambíen en cifras. Esos dirigentes invitan a propios y extraños a comparar los montos que abonaron durante años bajo la calificación de bono con los "5.000 pesos en dos o más incómodas cuotas". Y remarcan "es una muestra más de lo que este modelo castiga a los trabajadores".