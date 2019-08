El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco, aseguró hoy que "el campo va a seguir trabajando con cualquier espacio político" y consideró "una sorpresa" la victoria de la oposición en las PASO.

"Desde Carbap vemos que el resultado fue una sorpresa, por la diferencia que existió en las urnas" entre la oposición y el oficialismo, dijo De Velazco en diálogo con Télam, pero destacó que "el campo va a seguir trabajando con cualquier espacio que le toque gobernar tanto en la Nación como en las provincias" de Buenos Aires y La Pampa.

"En La Pampa ganó Sergio Ziliotto, que está encolumnado dentro del espacio que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y lo aceptamos muy bien, incluso él estuvo en las jornadas que organizó Carbap en La Pampa, y tenemos un diálogo muy bueno", recordó De Velazco.

"Espero que tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Nación, el nuevo gobierno que surja aproveche las cosas buenas que ha hecho el gobierno actual y que mejore las cosas que se han hecho mal", afirmó.

En junio, sin embargo, el propio de De Velazco, consideró que sería “un gran retroceso para el campo” si ganan la Gobernación los candidatos del Frente de Todos, Axel Kicillof y Verónica Magario, a quienes describió como "dos personas que no conocen el resto de la provincia de Buenos Aires, salvo el Conurbano, tampoco conocen la producción agropecuaria y sabemos las ideas que tienen respecto del campo”.

En aquel momento, no dejó pasar quejas a la gestión de María Eugenia Vidal, en particular con los caminos rurales. “El gobierno provincial no cumplió, ya que de los 12.000 kilómetros de caminos que iban a arreglar, no lo hicieron y la mayoría de los tramos están en muy mal estado”, afirmó. Y también criticó la elección de Miguel Angel Pichetto como candidato a vice de Mauricio Macri: "no olvidamos la actitud que tuvo él durante la 125".

Con el contundente resultado de las PASO sobre la mesa, el dirigente ruralista moderó el discurso y explicó que "el campo es independiente de quién esté en el gobierno, va a seguir trabajando, invirtiendo, produciendo".

Acotó que espera que el futuro gobierno que sea elegido en las urnas, mantenga los mercados internacionales porque "eso no se pude perder, porque costó mucho ganarlo, como así esperamos que se sigan las obras que se están haciendo que mejoren las cosas que hay que mejorar".

"Carbap va a tener diálogo con cualquier espacio político que esté en el gobierno porque nuestro norte son los productores", concluyó.