La defensa de Gabriel Nicolás Carrizo, el presunto jefe de la banda los "Copitos" involucrada en el intento de asesinato de Cristina Kirchner, volverá a pedir este martes ante la Cámara Federal la excarcelación del imputado. Para ello, presentará un chat del detenido con Brenda Uliarte con el que pretende que quede desligado del atentado.

El intercambio de mensajes se produjo el 4 de septiembre, tres días después de que Fernando Sabag Montiel gatillara un arma en la cara de la vicepresidenta sin que saliera la bala.

El diálogo revelado fue por WhatsApp entre Carrizo y Uliarte, la novia de Sabag Montiel y, hasta ahora, presunta autora intelectual del intento de magnicidio. De todos modos, la propia Cristina Kirchner dudó de que el grupo de jóvenes haya organizado el ataque por sus propios medios.

Los chats entre Carrizo y Uliarte

Uliarte y Carrizo fueron dos de los amigos de Sabag Montiel que se presentaron voluntariamente para hacer una declaración en el canal Telefé luego del intento de asesinato contra Cristina Kirchner, cuando el brasileño era el único detenido y no se sabía de la participación de la chica ni de la otra acusada, Agustina Díaz.

Gabriel Carrizo y Brenda Uliarte en Telefé, pocas horas después del atentado

Allí habían intentado despegarse del crimen, alegando que no sabían nada de lo que Sabag Montiel había planeado. Uliarte, su novia, había dicho que no veía a Sabag Montiel desde dos días antes del atentado, lo cual no era cierto, según quedó demostrado en el expediente.

Según pretende mostrar su defensa con los mensajes, el 4 de septiembre Carrizo pareció enterarse de esa mentira y le envió un mensaje a Uliarte.

Carrizo: —Pero boluda, escúchame, mirá acá andan en la tele diciendo que vos lo viste el mismo día que fuiste a cobrar diez lucas con él y vos dijiste en la tele que hacía dos días no lo viste, eso es lo que pasa boluda, eso es lo que yo te estoy diciendo que hay cosas que van a quedar en el aire y quedamos como mentirosos.

—Está saliendo en la tele que dijiste dos días y vos lo habías visto el mismo día, y a la noche hizo eso y vos tampoco me contaste eso boluda.

Ante la evidencia y la situación, Uliarte aceptó:

Uliarte: —Bueno, si estaba con él, pero no estaba en ese momento. Estaba nerviosa.

Según la secuencia con la que el abogado de Carrizo, Gastón Marano, pedirá la excarcelación, el presunto jefe de los "Copitos" le envió un audio reclamándole que aclarara la situación, pero esa misma noche Uliarte fue detenida:

Carrizo: —Ahora, por favor te lo pido, o sea, vamos con la verdad, vamos a decirle la verdad y la verdad es que nosotros no sabíamos lo que iba a hacer y yo estoy seguro que vos no sabías.

Uliarte: —Sí, pero me quieren dejar pegada, estoy hasta la pija, no sabía que iba a hacer eso.

Los abogados Marano y Brenda Salva (quien además de ser defensora de Carrizo es asesora de una diputada del PRO en el Congreso, por lo cual pidieron su separación del cargo) se presentarán este martes ante la Cámara Federal en una audiencia de apelación contra el rechazo a la excarcelación de Carrizo, en tanto en los próximos días la jueza de primera instancia María Eugenia Capuchetti deberá resolver su situación procesal.