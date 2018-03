El Gobierno trabajó hasta último momento en la confección del decreto que prohibirá la designación de familiares de ministros que saldrá publicado hoy en el Boletín Oficial. En las oficinas del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, graficaban hasta con cuadros el alcance de los familiares que tendrían que renunciar a sus cargos luego de Mauricio Macri anunciara anteayer la medida en un acto en el Salón Blanco.

Ana Frigerio, hermana del ministro, trabaja en Cascos Blancos pero no estaría alcanzada

El grado de consanguinidad será uno de los ejes. Se aplicará desde el segundo grado de afinidad sanguínea, lo que incluirá a cónyuges, hijos, padres, nietos, yernos, nueras y cuñados. No abarcaría a los tíos y primos, una aclaración importante porque hay muchos casos de este tipo de vínculo familiar en el Estado, como María Alejandra Illia (prima y asesora de la vicepresidenta Gabriela Michetti); Mario Frigerio (tío del ministro) que se desarrolla en la cartera de Defensa; o de Amadeo Nicora (primo de Ricardo Buryaile) en la presidencia del Instituto Nacional de Tecnología (INTA).

Hoy se publicará en el Boletín Oficial, tampoco alcanzará a tíos y primos

La medida afectará sólo a los ministros. Quedarán exceptuados secretarios, subsecretarios y directores. Los familiares que fueron designados o contratos en dependencias de la administración pública nacional, en Organismos Descentralizados y/o Desconcentrados, o en empresas públicas, deberán renunciar a sus cargos. En las últimas horas ya hubo varios familiares que dieron en ejemplo.

Sin embargo había polémica sobre algunos detalles y por eso se definía la letra chica. El debate es con los casos que funcionarios que son familiares pero que vienen de anteriores gestiones y que forman parte de la planta permanente. Todo indica que estos quedarán exceptuados. "Los que estaban por concurso o planta permanente en el Estado no tiene vinculación con el hecho de que un pariente sea ministro", aclaró el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en diálogo con los periodistas acreditados en Casa Rosada.

Triaca volvió a pedir disculpas ante sus colegas y dieron por cerrado su caso

Un ejemplo sería el de la hermana del ministro del Interior, Ana Frigerio, que se desempeña desde hace más de 20 años en los Cascos Blancos, dependiente del ministerio de Relaciones Exteriores. Por su grado de parentesco debería renunciar, pero con el decreto que se publicará hoy quedaría exceptuada.

El Gobierno buscó con esta medida dar por terminado el escándalo de la casera del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien ayer fue uno de los protagonistas de la reunión de gabinete. El ministro basó su exposición en cuatro ejes. Primero pidió disculpas por el exabrupto, en cuanto al audio que trascendió con los insultos a Sandra Heredia; y resaltó el acuerdo que había logrado su hermano ante la justicia por la registración de la ex empleada. También especificó que el decreto de los familiares demuestra que las hermanas y su mujer "eran idóneas al igual que la situación de otros ministros". Por último, presentó un informe sobre la situación del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y centró su defensa en los cambios logrados en el gremio.

Al finalizar la reunión de Gabinete, fue el propio Peña el que confirmó que quedaron satisfechos con la explicación del funcionario y "dieron por terminado" el caso Triaca.

Octavio Frigerio renunció al directorio de YPF

Octavio Frigerio, padre del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, renunció ayer al directorio de YPF, y si bien aclaró que la petrolera estatal es por estatuto una empresa privada, resaltó que su dimisión es “un tema político” y que apoya la decisión del Poder Ejecutivo de que no haya parientes de los altos funcionarios en el Estado.

En una carta que hizo pública a través de las redes sociales, Frigerio difundió la renuncia que envió al presidente Mauricio Macri, aunque aclaró que ignora si su situación personal, como padre del ministro del Interior, quedará técnicamente abarcada por los alcances del decreto del Poder Ejecutivo. Según Frigerio, YPF “no integra la estructura del Estado y es estatutariamente una empresa privada. Pero obviamente no se trata de un tema técnico sino político”. ‘La intención presidencial -agrega- es que no haya parientes próximos de sus ministros en cargos de relevancia y yo apoyo esa decisión, que me parece oportuna y conveniente”.