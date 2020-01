El desafío pendiente de actualizar paritarias desde el piso de $4.000 por decreto

Con los decretos de incremento salarial para privados y estatales el Gobierno considera que colocó los cimientos de la discusión salarial 2020. Empero, las materias previas de esa puja salarial son varias y tienen que ver con acuerdos vencidos y reajustes de convenios ya firmados. Así lo revelaron desde el Observartorio de Derecho Social de la CTA Autónoma. "Nuestro compromiso es que los salarios este año no van a perder. Si todo sale como estamos pensando, van a crecer en términos reales", consignó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para acotar que desde la decisión de otorgar los $4.000 "se intentó ponerle un piso a las paritarias" y que la mensura del impacto alcanzó al 20% de los asalariados para equilibrar lo que perdieron en 2019.

Ahora, esa franja la constituye un "gigante" a equilibrar respecto de negociaciones que empataron o perdieron, algunas "por goleada", ante la inflación de 54% en la estimación más piadosa. "El año pasado la pauta inicial de los acuerdos se ubicó en torno al 30% y 35% anual, hubo actividades que estuvieron cerca de empatarle a los precios, otras tenían previsto revisar los acuerdos a partir de noviembre", le recordó a BAE Negocios el coordinador del observatorio de la CTAA Luis Campos.

Para la evaluación de esa central obrera con paritarias vencidas se encuentran aceiteros, bancarios, entidades civiles y deportivas y mecánicos. Todas con acuerdos en orden del 50% o más y sus convenios vencidos en el último día del año pasado. Entre los sectores con cláusulas de revisión no activadas se encuentran la administración pública nacional, alimentación, metalúrgicos y otras. Camioneros ya fijó como pretensión el 33% para el primer semestre, mientras que mercantiles y sanidad deberían negociar antes de fin de mes.

El desafío económico y social para un año que se prevé con supremacía de sumas fijas sobre convenios a homologar, está en las mejoras para los gremios que no revisaron su paritaria 2019 y que se ubican entre el 25% y el 40%. "Por lo que el aumento de $4000, en términos generales, está lejos de recomponer el retroceso 2019", reseñó Campos. En efecto, núcleos de trabajadores relevantes como construcción (Uocra) acumularon el año pasado el 42,9% de mejora y resta allí actualizar por la inflación de enero/marzo a la que se le descontará el incremento de febrero de este año. Alimentación, otro gremio con destacada cantidad de trabajadores llegó al 38% y tiene pendiente la revisión de diciembre pasado y marzo 2020, por citar algunos ejemplos. En análisis descendente hay rubros industriales y otros que firmaron 34% casi bajo consigna de un "demasiado tarde para lágrimas" versión ultimo año de gestión Cambiemos. Es que el segmento de manufacturas no pudo sostener siquiera la premisa de resignar puntos de mejora salarial en salvaguarda de los puestos de empleo, la estadística lo revela y no solo en el capítulo pymes.

"En conclusión, muchas actividades tienen vencidos sus acuerdos 2019 o aún no activaron las cláusulas de revisión previstas. La mejora de $4000 debería impulsarlas, no para que nos olvidemos de ellas", consideró Campos.

A poco de cumplir un mes de gestión, el presidente Alberto Fernández abrió en forma tácita la discusión salarial 2020 y no en virtud de los decretos sobre mejorar en tono de medidas anticrisis. Sino con la indicación a los sindicatos y empresarios para "mesura y no abuso" que ratificó hace algunas horas cuando manifestó que la cláusula gatillo no deberá ser parte de los convenios.