A pesar de haber estado en combate, cuatro décadas después, en Tres de Febrero los Veteranos de Malvinas nuevamente batallan, pero esta vez en pos de un reconocimiento. El cual le reclaman a las autoridades municipales, y que representaría acceder a una cobertura social como asimismo a una fuente laboral estable. Sin embargo, siguen inmersos en el olvido, subsistiendo una vez más.

Luego de tantos años de luchar contra omisiones y postergaciones, los 40 integrantes del Centro de Ex Combatientes del mencionado distrito, decidieron, en abril pasado, retomar una causa perdida. La misma radica en oficializar el reconocimiento que proclaman desde hace más de una década a las autoridades locales. Sin embargo, Daniel Reynoso, integrante de la mencionada entidad de veteranos de guerra, enfatizó que “nos tienen como a una pelotita de tenis, de un lado a otro”.

Las exigencias de quienes formaron parte del ejército argentino, durante la recordada guerra de 1982, radican en “entregarnos una identificación que nos legitime como combatientes, y de esa forma tendremos acceso a medicamentos y a un trabajo registrado, el cual no tengo y hago changas. Por lo tanto, carezco de social”, detalló Reynoso. El cual a su vez dejó en claro que “esto se soluciona con las entregas de un diploma y de una medalla. Pero nos vienen pedaleando, nos dicen que en pocos días puede ser o que falta un sello. Solo nos expresan excusas”.

Justamente contar con una cobertura médica representa la necesidad más urgente de los ex Combatientes de Tres de Febrero. Al respecto, Daniel, uno de ellos, remarcó que “hay compañeros que ya no están, y nos estamos yendo, sin un reconocimiento que nos otorgue muchos derechos, entre ellos: la salud”.

No obstante, no han recibido respuestas satisfactorias desde el Municipio, y en referencia a ello, los Veteranos Continentales de Malvinas, residentes en el distrito, consideraron que “no nos quieren, nos ven como un gasto y no tienen en cuenta que fuimos a cumplir un deber cívico militar obligatorio. Tenemos la puerta cerradas por todos lados y eso es feo. La intendencia tampoco nos recibe y no creo que lo haga”, aseguró Reynoso.

En semejante contexto, los ex Combatientes de Tres de Febrero planifican diferentes iniciativas, una de ellas una manifestación pública, con el fin de obtener ese reconocimiento que les garantice empleo y salud, y al mismo tiempo un momento único y merecido como “un diploma que reconozca que le serví a la patria y que le quede a mi hija. No me quiero ir de esta vida sin ese premio”, expresó Daniel Reynoso, uno de los 40 integrantes del Centro de Veteranos de Guerra del distrito.