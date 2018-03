La cantidad de puestos de trabajo asalariado subió 0,6% al término del segundo trimestre de este año en comparación a igual período del año pasado, al sumar 20.053.000 empleos, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El organismo dio cuenta que, de ese total, 15,27 millones son puestos de trabajo asalariado, 10,6 millones registrados y 4.412.000 sin registrar, mientras que hubo un crecimiento de 4.864.000 millones en puestos No Asalariados. Así, el asalariado registrado aumentó 0,8% entre el segundo trimestre de este año y abril-junio del 2016, mientras que el no registrado se incrementó 0,4% y el No asalariado subió 0,5%.

Por otro lado, la participación de la remuneración al trabajo en la generación de Valor Agregado fue de 48,1% en el segundo trimestre de 2016 y de 49,9% en el segundo trimestre de 2017.

Los sectores con mayor proporción de empleo no registrado resultaron los de Empleo Domestico, y los relacionados con las explotaciones agropecuarias, según las cifras del Indec.

El organismo dio a conocer hoy, por primera vez, la “Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra”, que constituye “una estimación más completa de la generación del ingreso” al incluir en las estimaciones a los asalariados del sector público, a los registrados y no registrados y a los no asalariados, a partir de la disponibilidad de la información del Gobierno y de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Este aumento de los puestos de trabajo resultó congruente con el descenso de la tasa de desocupación que registró el Indec en el segundo trimestre del año que pasó al 8,7% desde el 9,3% de igual período del año pasado, con un crecimiento del 2,7% interanual del Producto Bruto Interno.

Asimismo, las cifras del Indec dieron cuenta que el Sector Público concentró 3,4 millones de trabajadores, todos registrados, mientras que el sector de Comercio presentó 3,5 millones, de los cuales, 1,2 son registrados, 665.000 no registrados, y poco más de 1,6 millones no asalariados.

El trabajo domestico alcanza a 1,6 millones de puestos, de los cuales más de 1,1 millón están “en negro”.

Un panorama similar presenta el sector agropecuario, con 1.308.000 puestos, de los cuales, 346.000 están registrados, 529.000 se encuentran “en negro” mientras que los restantes 433.000 no son asalariados.