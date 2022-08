El espacio de Grabois reclama medidas urgentes a Massa y reitera que analiza dejar el bloque

A la espera de que el Senado avance con el proyecto de Refuerzo de Ingresos, desde el Frente Patria Grande, que lidera Juan Grabois, meten presión al ministro de Economía, Sergio Massa, para que anuncie alguna medida en favor de los sectores más vulnerables. Una vez más, advirtieron que si no se toman en cuenta sus reclamos, formarán un bloque propio en la Cámara de Diputados y la Legislatura porteña.

El pedido para que se implemente un Salario Básico Universal se fue desinflando en las últimas semanas, al menos en el terreno parlamentario. Muy atrás quedó la foto de las bancadas oficialistas con cartelitos en los que se instaba al Ejecutivo nacional a hacer propia la propuesta que presentaron en mayo último los diputados del Frente Patria Grande Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli. En el kirchnerismo se apuraron a hacer suyo el reclamo, pero con otros términos. Por indicación de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, la senadora Juliana Di Tullio presentó hace diez días el Refuerzo de Ingresos, que equivale a una Canasta Básica Alimentaria de un adulto para quienes estén en la indigencia.

En el Frente Patria Grande no sólo celebraron el proyecto, aunque es menos ambicioso que el que ellos promueven, sino que además tuvieron la oportunidad de dar su parecer sobre algunos puntos. Hasta ahora, la iniciativa no se trató en comisiones. Según fuentes del interbloque de senadores del Frente de Todos, recién podría comenzar a debatirse entre la semana próxima y la siguiente.

Con el último número de la inflación de 7,4% y la llegada de Massa al Palacio de Hacienda, desde el espacio que conduce Grabois señalaron que “no hay tiempo para que el Congreso apruebe una ley” de Salario Básico Universal ni de Refuerzo de Ingresos. Fuentes del Frente Patria Grande sostienen que es "urgente" que “en lo inmediato” Massa tome alguna medida vía decreto -aunque sea transitoria-, que ayude a paliar las consecuencias de la crisis económica en los sectores más vulnerables.

La idea es que hasta que se apruebe alguna norma, el Ejecutivo nacional otorgue un refuerzo equiparable al monto de la Canasta Básica Alimentaria de un adulto ($16.008). Sería por única vez y podría pagarse en dos cuotas.

“ Si hoy Massa va a hacer anuncios ya no pueden faltar medidas para los más de 2 millones de indigentes. Indigencia es no poder resolver ni tu comida. El FDT prometió que iban primero los últimos, si van a seguir esperando no se que sentido tiene seguir en los bloques”, dijo este jueves la legisladora porteña del Frente Patria Grande Ofelia Fernández a través de Twitter.

La advertencia que realizó Fernández sobre una posible ruptura con el bloque oficialista en Diputados y en la Legislatura porteña se oficializó hace dos semanas mediante un comunicado, previo a la movilización que realizó la UTEP desde la Iglesia de San Cayetano a la Avenida 9 de Julio. No todos están tan convencidos de ir en esa dirección. Lo único en lo que todos coinciden es que, cualquiera sea la decisión que se tome, no es momento para irse del Frente de Todos.

En caso de que Massa no acuse recibo, el Frente Patria Grande debatirá qué postura adoptará en adelante, en un Congreso que realizará el próximo 3 de septiembre, justo cuando se cumplirá un mes del arribo del tigrense a la cartera económica. “Veremos si nos vamos o no de los bloques. Eso sí, nuestra intención no es romper con el oficialismo”, señala un dirigente de ese espacio.

En las últimas horas, Cristina Kirchner se transformó en el nexo entre Grabois y el ministro de Economía, quienes tienen pendiente un encuentro. Ambos ya hablaron del tema. Por ahora, Massa apuesta al decreto que se publicará este viernes para transformar los planes sociales en empleo formal, más allá de que pidió tiempo para analizar algún tipo de esquema similar al Refuerzo de Ingresos que impulsa el kirchnerismo. Desde el Frente Patria Grande plantean que dos semanas más es un tiempo más que suficiente para dar alguna señal en ese sentido.