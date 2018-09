Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de la ex presidenta Cristina Kirchner, negó las declaraciones del arrepentido José López, quien aseguró haber recibido de su parte los bolsos con nueve millones de dólares que le fueran encontrados en el convento de General Rodríguez. Mediante un escrito presentado en el Juzgado de Claudio Bonadio, en el que designó como defensor particular al abogado Martín Magram, el ex secretario se refirió a "la mendacidad" de la declaración que se conoció del arrepentido López.

Según declaró López, fue Gutiérrez quien lo llamó a una reunión en el NH Hotel ubicado en la Capital Federal y allí le pidió que retuviera el dinero que él le atribuyó a la ex presidenta Cristina Kirchner.

Se refería ûaclaró López- a los casi nueve millones de dólares que se le encontraron en los bolsos que trasladó al convento de General Rodríguez.

"El 13 de junio en la noche tarde se presentaron de parte de Fabián tres personas que me dejaron los bolsos que fueran posteriormente secuestrados", señaló.