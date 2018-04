La renegociación tarifaria integral (RTI) había terminado con grandes noticias para el Gobierno. El acuerdo con distribuidoras y transportadoras de gas incluyó un ítem muy apreciado por el oficialismo: como parte del entendimiento las prestatarias desistirían de todos los juicios que mantienen contra el Estado en el CIADI y, de paso, se comprometieron a desplegar un ambicioso plan de obras por 45 mil millones de pesos.

La resignación de los procesos en tribunales internacionales le ahorraría al país alrededor de u$s 3400 millones. Un negocio win-win en un análisis preliminar. Pero como suele suceder, el marketinero slogan suele esconder una pérdida para alguien. Una vez más, ese alguien fue la sociedad.

Tras la puesta en marcha del nuevo cuadro tarifario, los detalles comenzaron a trascender. Más del 30% (33 para ser exactos) de la suba pactada está fundamentada en el resarcimiento a las empresas por esos u$s 3400 millones "desistidos". La solución generó un doble ocultamiento, ya que además de no ser comunicado, quedará oculto en las boletas, ante la imposibilidad de hacerlo cuadrar en ninguno de los cargos previstos por la estricta normativa que rige para los servicios públicos.

Pero los secretos solo existen para ser develados. Y el "factor33" colmó la paciencia de los socios del macrismo en Cambiemos, que salieron a pedir explicaciones puertas adentro y expresaron, más o menos públicamente, su enojo.

La jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, lo volcó en un pedido de informes hacia el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el que pide especificaciones sobre el "método de ajuste de las tarifas de los servicios públicos".

También pide conocer qué incidencia tienen en lo facturado el plan de obras comprometido y cuál es la asignación presupuestaria por el subsidio de energía. Una firme advertencia al Ejecutivo: o arreglan esto o la verdad saldrá a la luz.

Desde el radicalismo, en principio, optaron por un planteo de familia. En la más ríspida reunión desde que comparten la alianza de gobierno, el mendocino Alfredo Cornejo, fue a pedir explicaciones a la Rosada, junto a los jefes de bloque partidarios, Mario Negri y Luis Naidenoff. El titular de la UCR se fue a los gritos de la reunión, tras lo cual incrementó su arremetida contra Juan José Aranguren por "los errores que le hace cometer al Gobierno". Desde el radicalismo optaron por una salida institucional: ayer le giraron al Ejecutivo un proyecto para suavizar los aumentos, lejos de la propuesta "demagógica" de la senadora Cristina Fernández, pero también de lo que el Ejecutivo acordó con las empresas.

Desde el Parlamento, el centenario partido espera que el Presidente entre en razón y haga hocicar a Juan José Aranguren por primera vez, en lo que ya parece una batalla personal. "No estamos en contra de que compensen a las empresas por desistir de los juicios, pero no puede ser que el Ejecutivo sea duro con los ciudadanos y blando con los empresarios", confirmaron a este diario desde el bloque radical. "Cano no es Corral, las empresas también podrían esperar 30 años para cobrar, y si Macri no está dispuesto mostrar los dientes, nosotros se los mostraremos a él", ahondaron, con crítica interna incluida. Con ánimo conciliatorio, pero sin intenciones de retroceder hoy entrarán en la Rosada.