El fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes pidió ratificar el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández como "jefa" de una asociación ilícita en la causa que investiga presuntas coimas descriptas en cuadernos del chofer Oscar Centeno y el rol de organizadores para José López, Ernesto Clarens, Carlos Wagner y Gerardo Ferreyra.

Mediante un escrito ante la Sala I de la Cámara Federal Moldes describió el rol de "jefa" de la organización asignado a la exmandataria y sostiene la acusación de sus pares de primera instancia, Carlos Stornelli y Carlos Rivolo, para agravar la acusación sobre otros procesados y revertir la falta de mérito de otros.

El 17 de septiembre pasado, el juez federal Claudio Bonadio dictó los procesamientos por los delitos de asociación ilícita, dádivas y cohecho de unas 40 personas en el marco de la causa y entre ellas, a la ex jefa de Estado con prisión preventiva. La Cámara debe resolver la apelación para que, de confirmarse el procesamiento, el Senado le quite sus fueros para proceder a detenerla. En esta línea, Moldes solicitó que una vez confirmada la resolución, la ex mandataria sea detenida de manera "inmediata".

Moldes pidió al igual que los fiscales de la instancia anterior catalogar como organizadores a José López, Ernesto Clarens, Carlos Wagner y Gerardo Ferreyra y no como lo están ahora como meros miembros de la misma.

Sobre el financista Clarens, Moldes recordó que "integró la asociación desde sus comienzos por tanto tuvo una participación primordial tanto en el desarrollo constitutivo como hasta en los últimos hechos investigados y formó parte de la agrupación bajo el mando de Néstor y Cristina Kirchner".

En cuanto al exsecretario de Obras Públicas José López recordó que "hablaba directamente con los empresarios para llegar al acuerdo, y era quien decidía a quienes se pagaría, de qué forma debía hacerse y bajo que recuadros, es decir, intervenía en la planificación del os diversos ilícitos".

"López habría tenido un trato personal y constante con quienes fueron sus jefes, y más aún con quien había liderado la segunda etapa de la organización, Cristina Elizabeth Fernández viuda de Kirchner", dijo Moldes.

En cuanto al empresario Gerardo Ferreyra, del Grupo Electroingenieria y quien está detenido con prisión preventiva, el fiscal Moldes evaluó que "habría organizado el contexto bajo el cual se debían realizar los pagos que se encontraban bajo su área".

Carlos Wagner, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y titular de ESUCO, también pidió sea tildado de organizador pues "proyecto y efectivizó el plan en torno al circuito específico que se encontraba bajo sus funciones, tuvo una relación cercana y coordinada con los funcionarios de mayor rango que lideraban la asociación".

"En definitiva, Clarens, López, Ferreyra y Wagner tenían capacidad funcional que les permitía moverse en sus respectivas áreas y realizaron actividades que fomentaron el objetivo criminal de la agrupación cuyos aportes resultaron elementales para el funcionamiento de la organización", concluyó.

Moldes pidió revertir las faltas de mérito decretadas por Bonadio respecto a Jorge Neira, Javier Sánchez Caballero, Rodolfo Poblete, Héctor Zabaleta, Francisco Valenti y Osvaldo Acosta.

Además, sostuvo el pedido de citar prisión preventiva para Jorge Juan Mauricio Balan, Benjamín Gabriel Romero, Enrique Menotti Pescarnoma y Clarens, quienes sin embargo no irán a la cárcel por haber sido beneficiados por haber declarado como arrepentidos en esta causa.

También pidieron la detención de cuatro empresarios procesados sin preventiva: Alejandro Pedro Ivanissevich, Manuel Santos Uribelarrea, Hugo Alberto Dragonetti y Hugo Antranik Eurnekian.