Con el Frente de Todos y Juntos por el Cambio como dos espacios que parecen relativamente consolidados de cara a 2020, la incógnita pasa por qué sucederá con Consenso Federal, la alianza de partidos que lidera Roberto Lavagna. ¿Logrará mantenerse cohesionada o terminará dividida ante la polarización?.

Dirigentes del espacio afirmaron a BAE Negocios que dentro del mismo se está tejiendo un compromiso dentro del sector más cercano al antikirchnerismo, identificado con Juan Manuel Urtubey, para continuar juntos luego de la coyuntura electoral.

Ellos acusan a la otra parte del espacio, en la que incluyen al lavagnismo más puro y ligado a la Capital Federal, de no ver con malos ojos a Alberto Fernández como eventual Presidente y de estar dispuesta incluso a colocar algunos cuadros en su posible gobierno. "Estamos re calientes, porque no queríamos ni Macri ni kirchnerismo", lanzan.

Ante este escenario interno que aseguran no haber buscado, los "consensistas anti K" afirman estar construyendo otro proyecto para dentro de cuatro años: Urtubey presidente y Emilio Monzó gobernador de la provincia. Y no descartan, además, un acercamiento a Horacio Rodríguez Larreta si el jefe de Gobierno se consolidara como líder de una oposición con Macri desplazado a un papel secundario.

Aunque su supuesto acuerdo con Monzó condicionaría las cosas: todo dependerá, en ese caso, de que el larretismo no se acerque demasiado a su vez a María Eugenia Vidal, con quien el presidente de la Cámara de Diputados mantiene una muy tensa relación.

Las fuentes también involucraron en su espacio a la diputada Graciela Camaño, primera candidata a ser reelecta por la provincia de Buenos Aires. Aunque esto fue categóricamente desmentido por el entorno de la legisladora, en donde afirmaron que, mientras dure la campaña, solo apuntan a alcanzar la presidencia.

Sin embargo, dirigentes de la mesa chica de Lavagna desestimaron completamente las versiones de que exista una interna en el espacio. "Si él y Urtubey llegaron hasta acá fue porque se mantuvieron firmes contra todo pronóstico y operaciones", en pos de continuar sin Macri ni CFK, consideran. Y añaden que "aquel que piense en salirse para tomar uno de esos dos caminos está contradiciendo el propósito que tuvo con Consenso Federal". Para ellos, pesa a favor la actitud que mantuvo el gobernador salteño cuando rechazó, allá por junio, integrar la fórmula oficialista ante el ofrecimiento del jefe de Estado.

En cambio, aseguran que la intención del ex ministro de Economía de Néstor Kirchner es tener un grupo de diputados y de algunos legisladores provinciales sobre los cuales poder construir una fuerza que crezca. En ese marco, consideran que "nadie podría aceptar cargos" en un eventual gobierno de otro color político, pero sí "participar de los diálogos", por ejemplo a través de un Consejo Económico y Social.

"Sin que haya ocurrido la elección no se puede hacer nada, son puras fantasías", afirma otro dirigente. Y, en una analogía deportiva, añade que "la tercera vía en la política siempre existió y siempre tuvo poder. La política no es como el fútbol, no jugás solo a salir campeón".