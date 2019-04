Jorge Sappia, el presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), aseguró que la aliaza Cambiemos sólo fue un acuerdo electoral "que salió muy mal" y, luego de advertir que el partido está "perdido", reclamó la creación de un frente de unión nacional.

"Yo quiero irme", respondió, ante la primera consulta sobre la continuidad de esta fuerza en Cambiemos, durante su visita a los estudios de Crónica HD para entablar un diálogo mano a mano con Chiche Gelblung.



Sobre el partido radical dijo: "En este momento estamos perdidos y lo que queremos es tratar de encontrarnos. A nosotros mismos".



En la misma línea señaló: Roberto " Lavagna puede ser un vehículo hacia un reencuentro en la medida que nos pongamos de acuerdo sobre dos premisas básicas".



"Uno es que nos pongamos de acuerdo en que es necesario hacer un frente de unión nacional, partiendo del supuesto que un partido solo no sale de esta crisis, que ha llegado a una profundidad impensable hace algunos años atrás. Y entonces tratar de reunir la mayor cantidad de fuerzas posibles, de opiniones posibles, pero cumpliendo la segunda premisa", indicó Sappia y agregó: "Que es que haya un programa, un acuerdo programatico perfectamente consensuado y donde las partes nos pongamos de acuerdo en cumplirla.



Luego, quien fue Ministro de Trabajo de Córdoba durante la gestión de Eduardo Angeloz, manifestó ante la pregunta de Chiche, al respecto del apoyo a Macri en 2015: "Fue un acuerdo electoral. No se programó nada. No se dijo como seguía. Y salió mal. Muy mal, por dos cosas. Una: Que nos ataña a nosotros porque nosotros no fuimos parte de este Gobierno. No fuimos ni consultados ni informados, ni nos dio participación. No fuimos porque no nos dieron, ni la pedimos".



La segunda es "además por las decisiones que se tomaron sin nuestra participación. No se si hubieran sido distintas con nuestra participación, pero las que se tomaron dejaron al país donde estamos".



Al respecto de lo que la UCR le brindó a Cambiemos aclaró: "Estructura nacional, plata no". " Le dimos territorialidad, fiscales, estructura partidaria. Tenemos uno o dos afiliados en cada pueblito del país, y esto sirve", puntualizó.



"Cuando una estructura de poder, con capacidad financiera, se postula y tiene gente en cada pueblo del interior del país la cosa puede entrar a funcionar y es lo que funcionó electoralmente", subrayó el presidente de la Convención Nacional de la UCR.



Más tarde, y una vez detallada la participación de la fuerza en la creación del actual Gobierno, dijo en respuesta a la pregunta de Gelblung que decía "¿Se lo van a sacar ahora?": "Yo creo que hay que sacarselo. Esto lo creo yo y algunos radicales, no todos".



"Por ejemplo el Presidente del Comite Nacional, el licendiado Cornejo, cuando dice ... "lo que necesitamos es más Cambiemos", esta pensando que hay que afianzar Cambiemos y que ese espacio puede ser una solución para el país. Yo debo respetar su opinión, pero no la comparto en absoluto", comentó Sappia.

Luego, agregó: "Creo que tenemos que irnos de Cambiemos porque no nos representa".

Ante estas declaraciones Gelblung consultó: "¿Y si les dan un vicepresidente?", a lo que el representante radical dijo: "Tampoco. Si a mi personalmente me ofrecen ser vicepresidente, para que desiste de la critica que le hago al Gobierno Nacional y a Cambiemos lo tomo como una ofensa. No se trata de cargos, se trata de cómo esta el país. En la profundidad del pozo en la que hemos caído".



"Creo que la mayoría de los radicales del país piensan como yo, lo que pasa es que no tiene cargos directivos", por eso "a la hora de votar vamos a tener facilmente entre un 12% y 15% del electorado nacional", resaltó Sappia.



En tanto destacó: "Podemos aportar eso, pero...por ejemplo, yo creo que Lavagna es una solución, una salida sí conformamos ese frente sobre la base de un acuerdo programático, sino te digo esto no va. Porque puede ser una hipótesis de frustación como lo ha sido Cambiemos".



Por último comentó: "He intentado reunirme muchas veces con Cornejo, por e-mail y mensajes, para que me diga qué vamos a hacer con la Convención y no me contestó nunca. No es que me dijo que no, supongo que estará pensando la respuesta. Entonces creo que no se va a reunir la Convención, que debería hacerla para decir si vamos a seguir en Cambiemos o nos vamos".