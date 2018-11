Atrás quedaron los habituales "retiros espirituales" del Gobierno nacional. A diferencia de los años anteriores, esta vez no está en los planes del presidente Mauricio Macri encabezar una nueva jornada de convivencia con su Gabinete. La principal razón de este cambio obedece a que la actual dinámica de reuniones con su equipo, luego que se redujo el número de ministerios, achicó los rispideces internas y facilitó el contacto cotidiano.

Chapadmalal fue el escenario del último "retiro espiritual" del mandatario con sus principales funcionarios. Ya en ese entonces estuvo en duda que el encuentro se concretara debido a que en un principio tenía fecha para diciembre de 2017 pero sus organizadores debieron posponerlo en medio de las críticas por la desaparición del submarino ARA San Juan, las dificultades para aprobar la reforma previsional y las denuncias en contra de Jorge Triaca, quien estaba al frente del ministerio de Trabajo a la vez que era acusado de tener una empleada en "negro".

Finalmente, el cónclave se realizó en febrero último, no sin dificultades, en especial porque coincidió con las acusaciones en contra de otro de los funcionarios de la alianza Cambiemos: el ex subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, que omitió declarar un depósito de 1,2 millón de dólares en la Banca Privada dAndorra. En aquél momento, ni siquiera el propio Macri imaginó que casi siete meses después sólo quedarían la mitad de los ministros que aparecían sonrientes en la foto que se tomaron cuando la crisis económica todavía no asomaba tan fuerte.

Según fuentes gubernamentales, las reuniones de Gabinete diarias, sumado a que son pocos ministros, generó que "no sea necesario hacer un retiro" para debatir cuestiones de gobierno. Pero también desistieron de revivir ese tipo de encuentros debido a que bajó el nivel de tensiones dentro del equipo del presidente, sobre todo con la salida del ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana y el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren.

"Con los cambios de Gabinete se terminaron muchas de las fricciones que había para adentro", apuntó un funcionario del Ejecutivo nacional.

En Balcarce 50 también admiten que el año próximo la agenda de Cambiemos estará más puesta en el terreno electoral, incluso el eje de la gestión estará atado a las elecciones presidenciales y, de eso, se encargará el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el consultor Jaime Durán Barba.