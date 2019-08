El cinéfilo de ley (y el curioso, y quien quiera disfrutar de un cine casi perfecto) no debe olvidar al iraní Abbas Kiarostami. Notable explorador de la frontera entre la realidad y la ficción, genio de la sutileza, ironista filoso y humorista cabal (aunque uno no ría a carcajadas) el realizador dejó varias obras maestras. El viento nos llevará es de esas películas: un empleado de una televisora va a un pueblo perdido a registrar los últimos momentos de una anciana venerable. Pero el choque entre un mundo tradicional y la modernidad no es sencillo para este señor que recorre kilómetros en busca de señal para su celular, por ejemplo, mientras la muerte, otra ironista filosa, se encarga de cambiarle planes todo el tiempo. Cada plano de la película destila belleza, pero no es alarde sino que surge de la pertinencia respecto de la historia. Puro disfrute cadencioso y lleno de ideas. Disponible en Qubit.TV.