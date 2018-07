En momentos donde el tema del dólar es una prioridad en el Gobierno comienzan a verse cortocircuitos dentro del equipo de ministros que manejan las áreas económicas.

La corrida cambiaria tensó la cuerda por las idas y venidas sobre cómo frenar la disparada de la moneda norteamericana. En los últimos días, ganó terreno de discusión en el gabinete la posibilidad de sumar restricciones al turismo con impuestos a la compra de viajes y a los gastos con tarjetas de crédito.

La iniciativa genera una máxima tensión entre el ministro de Hacienda, Nicolás Dujvone, y el jefe de gabinete, Marcos Peña. "Es algo que está sobre la mesa; que algunos sectores lo vienen planteando por un tema de déficit de cuenta corriente que tenemos", reconoció ayer Peña en declaraciones radiales.

Por su parte, el ministro Dujovne, como lo había hecho ante inversores extranjeros de Wall Street; al presentarse ayer en la comisión bicameral de Seguimiento de la Deuda expresó: "No tenemos bajo estudio en este momento modificar ningún impuesto ni aumentar ninguna alícuota".

El jefe de gabinete defendió las medias que están tomando para "corregir la situación". Tiempo antes también había reconocido el "momento tormentoso" que atraviesa el país. Sin embargo se mostró más optimista al asegurar que "demostramos que se puso sacar el país adelante y eso gracias a la confianza que despierta la figura de Mauricio Macri".

Las afirmaciones de ayer a la mañana dejaron nuevamente a la luz las diferencias internas. Incluso hubo rumores de que una medida como esta habría generado la amenaza de renuncia de Dujovne. Las contradicciones quedaron expuestas dentro del círculo de colaboradores que intentan frenar la corrida cambiaria. Otro de los que se suma en la dispuesta es el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. El día que anunció la eliminación del piso para la comprar de pasajes de vuelos de cabotaje para las Low Cost, el funcionario comentó la posibilidad de elevar los impuestos pero aclaró que todavía "no estaba definido" porque se "trabaja en Hacienda en alternativas" y que "si se aprueban estarán dentro del Presupuesto del año que viene".

Según trascendió, el Gobierno evalúa en momentos de que el dólar trepó a los 30 pesos la implementación de una suba en el impuesto a los pasajes áreas al exterior que pasaría al 15%. Hoy la alícuota es de 7 por ciento. Además aplicar un recargo de 15% para los pagos con tarjetas de créditos en el exterior, similar a lo que se implementó durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Las modificaciones deben hacerse por ley por lo que sería incluido en el presupuesto del año próximo.

Ante la incertidumbre cambiaria, el Ejecutivo garantizó en las últimas horas que la prioridad es la "reducción del déficit" y "cumplir con las metas fiscales". Eso fue lo que se acordó el lunes cuando se reunieron todos los ministros de la mesa económica encabezada por Dujovne.

El sector más político del Gobierno, que está cerrando acuerdos con gobernadores por el Presupuesto, prefiere no opinar sobre la polémica. Si bien consideran que no es un tema de su área, por el momento no emitirán una posición. En el medio de la disputa quedaron Peña, Dujvone y Dietrich.