El juez Pablo Bertuzzi rechazó hoy el pedido del ex vicepresidente Amado Boudou y del empresario José María Núñez Carmona para ser apartado del juicio que lleva adelante por la compra de la ex Ciccone Calcográfica.

"No comparto en nada la fundamentación", dijo Bertuzzi quien le pidió a sus colegas del Tribunal Oral Federal 4 que rechacen ambos planteos de forma inmediata. Bertuzzi reprochó que el hecho que es candidato designado por el Gobierno para ocupar un cargo en la Cámara Federal "es público hace meses" y no de ahora ahora "con lo cual no es novedoso". Además, el juez dijo que eso no implica que vaya a influir en el resultado del veredicto.

"A quien voy a pertenecer al titular del Poder Ejecutivo que dispuso mi traslado o a quien me nombró juez", dijo Bertuzzi, esto último pues fue nombrado magistrado durante el kirchnerismo.

El juez del Tribunal Oral Federal 4 de Capital Federal, Pablo Bertuzzi

Boudou y Núñez Carmona recusaron a Bertuzzi

El ex vicepresidente Amado Boudou y su amigo, el empresario José María Núñez Carmona, recusaron hoy al presidente del Tribunal Oral Federal 4, Pablo Bertuzzi, que los juzga por la compra de la ex Ciccone Calcográfica.

Las defensas de ambos imputados recusaron al juez por ser el candidato elegido por el Gobierno Nacional para ocupar una vacante en la Cámara Federal mediante un traslado de manera definitiva de un cargo a otro.

La fiscalía a cargo y la OA pidieron una pena de 5 años y medio para Boudou, pero la UIF busca una condena de 6 años y la prisión inmediata para el ex presidente

En los argumentos de cada una de las defensas invocan la falta de imparcialidad por parte del juez, a raíz del interés que el Gobierno tiene en él para ocupar un cargo clave y por consecuencia en el resultado del juicio que afronta Boudou.

La recusación tiene lugar previo a las últimas palabras que el Tribunal le da la posibilidad de dar a todos los acusados, entre ellos al ex vicepresidente.

En tanto, para éste jueves está previsto el veredicto por parte del Tribunal. La fiscalía a cargo de Marcelo Colombo pidió una pena de cinco años y seis meses para Boudou al igual que la Oficina Anticorrupción (OA) en tanto que la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió 6 años y la inmediata detención.