El juicio por fraude en la obra pública en la que está acusada la ex presidenta Cristina Kirchner junto a otros imputados se reanudará el próximo 4 de noviembre, tras las elecciones del 27 de octubre, por decisión del Tribunal Oral Federal 2.

Por su parte, fuentes judiciales informaron que la decisión obedece a una serie de feriados, así como por propia agenda del Tribunal, que tiene otros juicios.

El próximo lunes es no laborable, en tanto que el 21 se toma licencia uno de sus integrantes del Tribunal y el 28 tienen en agenda el comienzo de otro juicio oral y público en el que hay detenidos.

Es por ello, que las jornadas se reanudarán a partir del 4 de noviembre, tras las elecciones del domingo 27 de octubre.

El juicio por el supuesto fraude en la obra pública está en la etapa de indagatorias a los acusados y entre quienes aún no declararon están la ex mandataria y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.