Las afirmaciones vertidas por el senador Miguel Ángel Pichetto respecto a que la ex presidenta Cristina Kirchner "será candidata" a presidente en 2019 por "un frente de centroizquierda", despertaron reacciones a favor y en contra hacía el interior del peronismo.

Resulta evidente que el silencio establecido por la ex mandataria desde hace algunos meses comienza a generar escozor no solo en el gobierno de Cambiemos que de esa manera y a algo más de un año de las primarias abiertas ve naufragar su estrategia de polarizar el debate, sino que además, comienza a generar nerviosismo en sectores del justicialismo, desde no logran descular la próxima movida de Cristina, aunque intenten adivinarla.

Molesto por las opiniones de Pichetto, fue el jefe de la bancada de diputados del FpV-PJ, Agustín Rossi, el encargado de salir a pedirle al rionegrino: "Que se dedique a su espacio, que no puede definir un candidato, y deje de hablar de nosotros", protestó el santafesino en diálogo con radio la Red.

"Los no kirchneristas son los que hablan del kirchnerismo, qué tiene que ver Pichetto con nosotros", señaló Rossi, quien luego recordó que el rionegrino "fue el dirigente político que no quiso que Cristina esté en el bloque" del PJ.

El ex ministro de Defensa, quien ya dio a conocer sus intenciones de postularse a Presidente en 2019, dijo que depondrá sus aspiraciones si Cristina decide ser candidata. Reveló además que mantiene un diálogo permanente con ella y ponderó el silencio que la senadora viene sosteniendo: "En este escenario de crisis cualquier cosa que diga Cristina el Gobierno va a intentar deslegitimarla".

"Coincido con Pichetto", dijo por su parte el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, dispuesto a sumarse al debate sobre una posible candidatura de la líder de Unidad Ciudadana.

Respecto a una eventual candidatura suya, el salteño dijo estar "trabajando en la construcción de un espacio" y "si la consecuencia es la candidatura presidencial, en buena hora porque me he preparado para eso".

Tampoco eludió referirse a las versiones que dan cuenta de la posibilidad de que Roberto Lavagna se convierta en otro de los precandidatos para competir en las internas del PJ: "Si quiere ser parte de este proceso, junto con muchos otros que ya venimos trabajando, esta muy bueno. Después habrá que plantear cual es la manera de hacerlo lo más competitivo posible", agregó.

Finalmente y en relación a las críticas hacia su persona por el diálogo que mantiene con el gobierno nacional, Urtubey insistió en que seguirá "igual de dialoguista en la segunda etapa del gobierno".