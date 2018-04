Como un primer paso de la campaña electoral y para contener a la dirigencia de la UCR, que por estos días reclama una mayor participación en el Gobierno nacional, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, almorzó ayer en la Casa Rosada con los tres gobernadores del radicalismo que integran la alianza Cambiemos y algunos legisladores de ese partido, la Coalición Cívica y PRO. Aunque los radicales no consiguieron una respuesta favorable a su petición, acordaron conformar listas de “consenso y unidad” en todos los distritos del país para las próximas elecciones.

El enojo de algunos referentes radicales con la cúpula de Pro surgió apenas Mauricio Macri llegó a la presidencia. Hace tres días el gobernador de Mendoza y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, fue un poco más allá y pidió que su partido integre la próxima fórmula presidencial de Cambiemos. Rápidos de reflejos, desde Balcarce 50 citaron a la mesa chica del radicalismo para empezar a diseñar una estrategia electoral conjunta para 2019, pero nada dijeron sobre la inquietud del mandatario mendocino.

“Sólo está claro que Mauricio quiere ir por otro mandato pero aún no se sabe quién será su vice. Los radicales se apuraron”, apuntó un funcionario nacional a BAE Negocios.

Según el jefe del bloque macrista en el Senado, Humberto Schiavoni, en el almuerzo, que empezó a las 13 y terminó cerca de las 15, “no se habló de candidaturas”, pero sí de “buscar listas de consenso y unidad en todos los distritos”. “El miércoles próximo vamos a reunir a la mesa más operativa, que es la de coordinación territorial, para analizar la situación puntual de cada distrito y programar las acciones generales de timbreo y preparar las propuestas de cada provincia”, apuntó el apoderado de PRO a la salida del encuentro.

Mientras los dirigentes de la UCR evitaron cualquier contacto con la prensa, el legislador porteño de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro destacó el almuerzo y sostuvo que “es importante que camino al 2019 Cambiemos tenga las mejores candidatos a gobernadores y las mejores listas de senadores y diputados que acompañen al presidente de la Nación”.

Por la tarde, llegó en soledad a la Casa Rosada el ex senador radical Ernesto Sanz, quien el último fin de semana sentenció que “el bipartidismo clásico ya no da para más” porque “el PJ no es el PJ aquél ni la UCR es la UCR aquélla”.

Al igual que con los gobernadores peronistas la semana pasada, la decisión de recibir a los referentes del radicalismo obedece a que en el Ejecutivo quieren evitar la fuga de cualquier tipo de aliado, aún cuando en los hechos los radicales tienen poca injerencia en la toma de decisiones. La última vez que se llevó adelante una reunión de estas características fue antes de los comicios legislativos del año pasado.

Del encuentro también participaron el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el vice de esa cartera, Sebastián García De Luca; el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis; los gobernadores Gerardo Morales, de Jujuy; y Gustavo Valdés, de Corrientes; el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; el diputado radical José Cano; el vicejefe de la Legislatura porteña, Francisco Quintana; la secretaria general de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin; y el ex gobernador de Corrientes y legislador provincial Ricardo Colombi.