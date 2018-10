La Casa Rosada buscó ayer que el ministro de Justicia, Germán Garvano, aclaré sus dichos sobre la situación judicial de la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que desató un escándalo interno dentro de Cambiemos.

Desde distintos sectores del Gobierno salieron a explicar que las declaraciones del ministro fueron "en términos generales" y que no tuvo que ver con "una defensa a la senadora" de Unidad Ciudadana. La misma línea de interpretación trató de explicar Garavano ayer tras la reunión de gabinete en Balcarce 50.

"No hablo sobre casos concretos sino sobre consideraciones genéricas. Era una referencia institucional", aclaró el funcionario en diálogo con los periodistas acreditados.

En el mismo momento que Garavano intentaba bajar la confrontación con la aliada, Elisa Carrió, la diputada ratificaba en una carta al Presidente su posición de iniciar un juicio político al ministro por sus declaraciones recientes sobre el uso de la prisión preventiva. "No puede ser nunca bueno para un país que un ex presidente esté detenido o se pida su detención", había reflexionado el funcionario en declaraciones radiales, lo que desató la ira de la legisladora.

Cerca del ministro si bien resaltaron que no es la primera vez que Carrió apunta contra él, esperan que el clima de tensión baje con el correr de las horas y con las explicaciones de Garavano. Para intentar calmar los ánimos internos, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recibieron ayer por la mañana a un grupo de legisladores de la Coalición Cívica. En ese encuentro, el Ejecutivo fijo una posición que mantendrá en la nueva disputa. "Que la Justicia, de forma independiente, avance, y los que robaron vayan presos y la devuelvan", dijeron fuentes de Gobierno en relación a la polémica. Desde el Ejecutivo buscaron aclarar que la posición oficial "siempre fue la misma" y que no hubo cambios de discursos.

Si bien no salieron voces públicas a defender a Garavano, hay una línea interna que defiende la posición de que lo que dijo "fue en términos generales" y nunca para defender a Cristina Kirchner.

Lo que se lamenta el Ejecutivo es que "los presidentes terminen en la Justicia", como fueron los casos de Fernando de la Rúa, Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner. "Todos los ex presidentes tuvieron quilombos judiciales", lamentaron. Desde un sector creen que es "una lectura muy forzada decir que defendió a CFK".

La idea que quiere imponer el Presidente, y eso es lo que se mencionó en la reunión de Gabinete, coincide con las declaraciones de Garavano pero en relación a una mirada futura sobre las situaciones judiciales que involucran a jefes de Estado.

Con respecto al pedido de juicio político impulsado por Carrió, el ministro dijo que "dará las explicaciones que tenga que dar" si avanza el planteo. "No fue un entredicho sino un cuestionamiento hacia mi. No he tenido ningún reproche hacia ella más allá de los matices y diferencias de opinión", aclaró en diálogo con la prensa.