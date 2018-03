En uno de los tres fallos emitidos ayer, la Corte Suprema se abstuvo de pronunciarse respecto a una demanda que buscaba declarar inconstitucional la ley 26.773 sancionada durante el Gobierno de Cristina Kirchner que terminó con la llamada "doble vía", por medio de la cual un trabajador podía iniciar juicio por la indemnización de un accidente laboral tanto en ese fuero como en el civil.

Por mayoría, los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz se impusieron a la postura de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, que entendieron que el artículo 17 de la ley en cuestión es inconstitucional porque demandar por la vía civil le ocasionaba perjuicios al trabajador, ya que el demandante debe realizar desembolsos para poder llevar adelante su reclamo en los tribunales.



El demandante Marciano Núñez Benítez había solicitado una indemnización por los graves daños que, según dijo, había sufrido en virtud de un derrumbe que ocurrió el 6 de junio de 2013 cuando cumplía tareas en una obra en construcción. Pero los jueces laborales consideraron que no eran competentes para resolver ese reclamo pues, a su entender, la demanda estaba exclusivamente fundada en el derecho civil y, por ende, debía tratarse en ese fuero.



En tanto, Lorenzetti, Highton de Nolasco y Rosenkrantz consideró que, por el momento, no correspondía que la Corte se pronunciara sobre estas cuestiones, ya que podía seguir tramitando su reclamo ante el fuero civil; de modo que no había razones que justificaran la intervención en un pleito que no estaba concluido sino recién iniciado.