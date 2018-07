El médico Abel Albino fue protagonista hoy de una fuerte polémica en el Senado con motivo del debate sobre la legalización del aborto por afirmar que "el profiláctico no protege de nada porque el virus del SIDA atraviesa la porcelana".

Albino se expresó así en su presentación ante el plenario de comisiones de la Cámara alta que debate el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, el cual criticó con argumentos insólitos que generaron indignación en buena parte del auditorio.

El médico consideró que se debe "educar para el amor, no para el sexo animal" y pidió que los jóvenes entiendan que "el profiláctico no protege de nada porque el virus del SIDA atraviesa la porcelana".

La aseveración provocó el enojo de la médica Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), quien se retiró a los gritos del Salón Aruturo Illia donde se desarrollan los debates.

No obstante, Albino insistió: "El virus del SIDA atraviesa la porcelana, es 500 veces más chico que el espermatozoide. Entonces el profiláctico no sirve absolutamente, porque falla en el 30% en el embarazo, imagínense lo que puede pasar con el SIDA. Uno no está absolutamente cubierto".

La senadora del Frente para la Victoria María de los Ángeles Sacnun le salió al cruce y advirtió que lo que estaba planteando eran "relaciones sexuales solamente para la reproducción", algo "respetable para la vida privada" pero que no se puede "imponer al conjunto de la sociedad" y "además con una consecuencia reprochable desde el punto de vista médico".

"Está desvalorizando un programa de educación sexual integral que tenga que ver con distribución gratuita de anticonceptivos, profilácticos, necesaria no solamente para que no se produzcan embarazos no deseados y evitar la interrupción del embarazo, sino que además está generando una posibilidad de un contagio de una enfermedad como el VIH, que ha generado una devastación no solo en nuestro país y en el mundo", agregó la santafesina.

Albino insistió en que el preservativo "no es una protección absoluta, ni lo será jamás" e insistió con que "el virus del SIDA atraviesa la porcelana, son virus filtrables, entonces la posibilidad de contagio es muy grande".

Para cerrar, puso como ejemplo a Uganda, un país en el que -según dijo- "se empezó a decir que esa era una conducta de riesgo" y afirmó que los chicos deben estar protegidos "intelectualmente" y se les debe enseñar que "se casen temprano, que organicen su vida, que sean responsables de sus actos" y concluyó: "Esto se para con conductas morales".