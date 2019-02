El arzobispo de Westminster Vincent Nichols titular del Episcopado de Inglaterra/Gales y el grupo Santa Marta creado por el Papa Francisco, oficiará una misa en la catedral porteña hoy a las 17 en la que abordará la trata de personas y también el trabajo esclavo. La convocatoria religiosa está alejada de todo protocolo y aborda dos cuestiones de alto impacto en el país, la región y el mundo. La trata es un tema relevante en tiempos del papado de Francisco, al igual que las nuevas formas de esclavitud, donde la amplia gama incluye los procesos de flexibilización y la pérdida de derechos laborales.

"La traza es por la dignidad", señalaron desde ámbitos de fluido contacto con el Vaticano a BAE Negocios y a la luz del presente ofrecieron como prueba de fe y labor el trabajo de los curas villeros y la creación de los Hogares de Cristo. Desde ese foro se establece asistencia y métodos de reconstrucción en comunidades que por ejemplo son blanco de impacto de las drogas. Abundan en el análisis que la cuestión no es otra cosa que la crisis económica, el flagelo social y sus efectos directos.

Nichols llega a Buenos Aires bajo la premisa concreta de Francisco respecto de "la creación de puentes" para "alcanzar y rescatar" a los indefensos que padecen lo peor del sistema, aseveran incluso en las organizaciones y movimientos sociales que militan reclamos contra el modelo liberal en el país.

Y ese formato se asume en la convicción vaticana con visión global. A la mano tienen las recetas del FMI sobre trabajo, jubilaciones y "reducción del gasto público" que se redactan desde las computadoras del acreedor más temido en el mundo de manera genérica.

"Ni siquiera hay demasiados puntos específicos para cada país", aceptan economistas que no poseen ligazón alguna con la Iglesia Católica. En rigor de señales concretas y desde sus obligaciones mundiales al decir de sus fuentes Francisco reserva su espacio a la atención del país. Incluso para no obviar que dirigentes del movimiento obrero que gozan de su consideración hacen caso omiso del precepto "unidad hasta que duela". El punto crítico es que esos dirigentes no aceptan integran una misma mesa con las organizaciones sociales.

Trata y nuevas formas de esclavitud, "porque en el siglo XXI hay otro tipo de grilletes" comentan algunos sacerdotes que adhieren a la prédica del Papa, será el eje de la misa que se celebrará a pocos metros de la Casa Rosada, ninguna casualidad.

Tampoco el programa que completará la reflexión en la Catedral desde el sábado hasta el lunes próximo. "Visibilizar la problemática de la trata de personas y las esclavitudes modernas en América Latina y el Caribe", es el título. La temática incluye compartir experiencias específicas, analizar modos de labor en red nacional e internacional y evaluar el trabajo del Grupo Santa Marta en la región.

Con la adhesión de entidades católicas las jornadas se completarán, además de la misa porteña, en la sede del Episcopado y la Basílica de Luján.