Cuarenta y ocho horas de efervescencia sindical después del 30A y el día de los Trabajadores con los transportistas no prestando servicio. El Frente Sindical (FS), la Corriente Federal (CFT), las 3 CTA y los movimientos sociales se fueron de Plaza de Mayo comprometiéndose a más lucha. En la vereda de la CGT Azopardo toda una señal: el titular de La Fraternidad, Omar Maturano, aceptó que hay contenido para un paro nacional potente, aunque señaló que "mientras la CGT no defina" su sindicato "no puede ir detrás de las CTA". El Gobierno, va de suyo, aprovecha tamaña diáspora.

Más allá de la elegancia del ferroviario para marcar las aguas, ante una consulta de FM La Patriada, quedó en claro una vez más que "la actitud cegetista orgánica" conlleva otras distancias con las organizaciones que marcharon el martes. En plena y eterna división, el movimiento obrero se divide en quienes buscan supervivencia, incluso paritaria, y los decididos a dar pelea contra el modelo Cambiemos. Al torrente de conciliaciones obligatorias para sindicatos varios respecto a la huelga y movilización que había anticipado BAE Negocios, le siguió una réplica subida de tono en cuanto a las multas que les aplicarían por no acatar la intimación, en la voz de Pablo Moyano. El camionero no dudó en señalar un sitio para que el Gobierno ubique esa sanción.

"Hay que bancarse las presiones del gobierno", le dijo el camionero a este diario y apuntó que "muchos gremios, grandes o pequeños, fueron multados, y se dictó la conciliación obligatoria, para asustarnos, para presionarnos". Para el FS los puntos más conflictivos de la coyuntura económica, como la inflación, el atraso salarial, el tratamiento de la ley de blanqueo laboral, y otras medidas que perjudican a los trabajadores obligan a la más férrea actitud. La Corriente Federal (CFT) de Sergio Palazzo, Héctor Amichetti y Horacio Ghilini mantiene su estrategia de construir puentes con partitura, no casual, del Papa Francisco. También por allí van tanto la multisectorial como los movimientos sociales.

Palazzo también criticó con dureza al Gobierno: "Hablan de terrorismo y golpismo porque marchamos los trabajadores, sin embargo, presionan los mercados cambiarios, sube el dólar, se devalúa el peso y repercute en inflación; presionan el mercado financiero y suben las tasas al 73%; presionan los formadores de precios y logran aumentos del 400% en la canasta básica; presionan también los servicios públicos y hacen esta salvajada". Para el bancario sigue abierto el desafío a los candidatos que competirán en las elecciones para ofrecer diez propuestas claras y posibles en corto plazo para salir de la crisis o ponerle un freno a padecimientos que van más allá de lo salarial, donde remarcó también están considerados los jubilados.

El secretario general de los universitarios de la FEDUN, Daniel Ricci, suscribió los dichos del bancario y aseveró que no habrá tregua en la lucha "contra las políticas económicas que deterioran y someten a los sectores más amplios de la sociedad, y sólo consisten en el endeudamiento y la fuga de los recursos del país. Hay que unirse para poner fin a esta situación en octubre".