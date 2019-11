El "no rotundo" de Lavagna tacha otro nombre en la lista para Economía

Roberto Lavagna y Cristina Kirchner no se hablan desde hace nueve años. El último contacto que tuvieron ex candidato presidencial y la vicepresidenta electa fue el 27 de octubre de 2010, el día que murió Néstor Kirchner. El diálogo con Alberto Fernández después de su triunfo marcó una relación distinta con el próximo gobierno. Eso no tiene nada con ver con el futuro del ex ministro de Economía en el gabinete.

Fuentes cercanas al ex candidato presidencial aseguraron a este diario que Lavagna "no será ministro", pese a que su nombre aparece entre los elegidos de Alberto para formar parte del equipo económico. “No habla ni la vio a Cristina. No tiene vínculo”, destararon fuentes cercanas a Lavagna. Según pudo saber BAE Negocios, el ex ministro se reunió una vez sola con Alberto, pero nunca tuvo intenciones de hacerlo público. La información del encuentro se conoció desde el entorno del presidente electo cuando estaba de viaje en México. "Tiene miles de reuniones con dirigentes. No está diciendo con quien se réune", aclararon.

La incertidumbre sobre quien ocupará la cartera de Economía despertó todo tipo de rumores sobre las gestiones para convencer el ex funcionario de Kirchner de ocupar la conducción el Palacio de Hacienda. Desde el lavagnismo prefieren no mencionar si hubo algún ofrecimiento cuando todavía “no se sabe que va hacer el futuro gobierno”. Aseguran que tampoco dio ninguna recomendación de una propuesta de un ministro de Economía. “Está a disposición para atender el teléfono y dar su opinión sobre temas económicos. Lo hizo con Macri más de diez veces”, detallaron a este diario.

Lavagna tiene un “no rotundo” para sumarse al gabinete de la dupla Fernández- Fernández. La idea de ocupar un cargo de poder en el futuro Poder Ejecutivo está totalmente descartada. “Ya lo dijo en su lema de campaña: Ni Macri Ni Cristina”, aclararon en su entorno.

En las últimas horas dejaron trascender que Alberto le habría ofrecido al economista ser el titular del Consejo Económico y Social. También fue descartado. “El Consejo no existe y todavía es un proyecto que tiene que ser tratado en el Congreso y eso puede tardar”, aclararon sobre la iniciativa que impulsó él mismo en la campaña como parte de los 10 puntos del documento firmado por Consenso Federal.

El ingreso de Marco Lavagna al gabinete con la futura dirección del Indec “no está vinculada a una subordinación al gobierno”. Así lo expresaron desde el entorno del diputado que asumirá la titularidad del organismo a partir del 10 de diciembre. “Dio un paso personal que es independiente del gobierno. Va a tener un cargo técnico y se lo ganó como diputado”, explicaron las mismas fuentes