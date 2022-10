Al oficialismo no le alcanzó para avanzar con el impuesto a las Ganancias para los jueces

Con apoyo de la oposición y luego de 15 horas de debate, el oficialismo logró este miércoles darle media sanción al Presupuesto 2023, sin embargo no le alcanzaron los votos para aprobar el artículo que facultaba al Ejecutivo nacional a fijar retenciones, por lo que decidió retirarlo del proyecto. Tampoco para el que establecía que los jueces y trabajadores judiciales debían pagar el impuesto a las Ganancias, el cual fue rechazado por Juntos por el Cambio, el interbloque Federal, la izquierda y cinco legisladores del Frente de Todos.

En la votación en general, la iniciativa obtuvo 180 votos afirmativos, 22 negativos y 49 abstenciones. Del lado de la oposición, acompañaron Evolución Radical, el interbloque Federal, Provincias Unidas y la UCR, que debatió hasta último momento qué postura adoptar. Como estaba previsto, PRO se abstuvo; mientras que la Coalición Cívica, la izquierda, los diputados de derecha y Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos, votaron en contra.

Los dos diputados oficialistas que militan en la Corriente Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva, que habían anticipado que no acompañarían el Presupuesto, finalmente decidieron ausentarse. Máximo Kirchner no bajó al recinto para dar quórum, ni tomó la palabra, como lo hizo el año anterior cuando era jefe de bloque del Frente de Todos; pero votó a favor de la "Ley de leyes".

Presupuesto 2023: cómo votó cada bloque

El detalle de la votación

El ministro de Economía, Sergio Massa, estaba en el recinto cuando se aprobó la iniciativa y se quedó hasta que terminó la sesión, que duró hasta pasadas las 9. En realidad, ya se había acercado al Palacio Legislativo el martes por la tarde para supervisar personalmente las negociaciones con la oposición. Quería asegurarse que estaban los votos para dar media sanción al Presupuesto que envió hace un mes y medio, pero también para destrabar las conversaciones en torno a algunos puntos, sin embargo esto último no lo consiguió.

Al momento del debate de cada artículo, el Frente de Todos no logró reunir el número para aprobar el que prorrogaba las facultades del Ejecutivo nacional para fijar las alícuotas de los derechos de exportación. Ante ese escenario, el miembro informante del oficialismo, Carlos Heller, anunció que retirarían del texto ese apartado.

En la oposición tampoco estaban tan seguros de poder "voltear" el artículo en cuestión, por lo que celebraron con algarabía el anuncio del oficialismo. Varios diputados de Juntos por el Cambio le pasaron factura a Javier Milei por ausentarse durante la votación en particular. Al igual que Victoria Villarruel y Carolina Píparo,el diputado de La Libertad Avanza votó en contra del Presupuesto y se retiró de su banca. "Estamos en una votación muy pareja. Algunos diputados que estuvieron en la votación en general están ausentes. Les pido que vuelvan porque está la posibilidad de ganar este artículo", dijo el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan López.

Un rato después, cuando se discutía la creación de una nueva tasa en los pasajes aéreos, el legislador de la alianza opositora volvió a apuntar contra el diputado de derecha: "Queremos saber si Milei está en el recinto porque no llego a ver desde acá y acabamos de perder por un voto la votación de un artículo que crea un impuesto". Con sorna, la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, respondió: "No sé, no tengo su celular". Sin embargo, tampoco estaban en sus bancas los diputados de Juntos por el Cambio Margarita Stolbizer y Gustavo Santos.

Ganancias para jueces y trabajadores judiciales

En medio de las idas y vueltas de la oposición, el oficialismo no logró aprobar el artículo 100, que buscaba que los jueces y trabajadores judiciales paguen Ganancias. Apenas obtuvo 116 votos afirmativos, frente a 134 negativos.

Lo únicos que acompañaron ese punto fueron los diputados del bloque oficialista y de Provincias Unidas. Por el contrario, Juntos por el Cambio, el interbloque Federal y la izquierda se inclinaron por el rechazo, sumado a cinco legisladores del Frente de Todos de extracción sindical -Vanesa Siley, Sergio Palazzo, María Rosa Martínez, Claudia Ormachea y Carlos Cisneros-, que argumentaron que no estaban de acuerdo con que los trabajadores tributen Ganancias. Si bien tenía algunas dudas sobre qué postura adoptar por estar al frente de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA), Hugo Yasky optó por votar a favor.

Siley defendió su voto haciendo una breve historización del pago de ese tributo, dijo que "nunca va a defender a los jueces" y remarcó que la “redistribución de la riqueza es cuando le sacamos al capital y no a los trabajadores". Y concluyó: "Como trabajadora y como hija de laburantes, peronista y siempre creyendo en la movilidad ascendente, creo que no hay que considerar nunca más que el salario es Ganancia. Que los jueces se arreglen solitos, pero nosotros no podemos fallarle a los nuestros, no podemos tocarle el bolsillo a los trabajadores y las trabajadoras”.

"Estamos de acuerdo con que los jueces paguen Ganancias y se terminen los privilegios, pero no estamos de acuerdo con que en este artículo se incorpore a los trabajadores del Poder Judicial porque el salario no es Ganancia", dijo el diputado del PTS Nicolás Del Caño, quien pidió que se excluyan a los empleados judiciales del artículo.

Los legisladores radicales Fernando Carbajal y Lisandro Nieri, que la semana pasada se mostraron a favor de acompañar el artículo durante el debate en la comisión de Presupuesto y Hacienda, votaron en contra. Lo mismo sucedió con los integrantes de Evolución Radical, que hasta el martes por la mañana decían en público que había que acompañar ese apartado. El diputado de ese espacio Martín Tetaz propuso hacer una reforma integral para que el Poder Judicial y otros sectores sean alcanzados por el impuesto a las Ganancias.

Desde Juntos por el Cambio admitieron que la visita intempestiva al Congreso de los representantes de las asociaciones que nuclean a magistrados hizo repensar a muchos su voto. Los jueces que el lunes pasado se presentaron en el Salón Delia Parodi habían dejado en claro que no querían que se apruebe el artículo que los empujaba a pagar Ganancias porque -según explicaron- ponía en riesgo "la intangibilidad" de sus sueldos.

Alivio del impuesto a las Ganancias para camioneros y presupuesto educativo

El oficialismo sí consiguió aprobar el artículo que establece que los camioneros no paguen Ganancias por los adicionales que cobran en los viajes de larga distancia. Además del apoyo del bloque del Frente de Todos, obtuvo el respaldo de una parte del interbloque Federal, de otro de Provincias Unidas y de los diputados de izquierda. Los integrantes del interbloque de Juntos por el Cambio y José Luis Espert votaron en contra.

Casi al final de la sesión, los diputados del oficialismo y la oposición se cruzaron cuando Heller propuso incorporar un artículo para que el jefe de Gabinete tenga facultades para "realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes a efectos de alcanzar en materia educativa un monto no inferior al equivalente del 1,33 por ciento del PBI".

"¿Cuánto significaría eso en millones de pesos? ¿De dónde lo van a sacar?", preguntó el jefe del bloque de PRO, Cristian Ritondo.

"Estamos a favor de que se aumente el presupuesto educativo. ¿De donde no se va sacar el dinero? Si se saca de los servicios de deuda, lo votamos con las dos manos. Si se saca de vivienda de salud o vivienda, no podemos acompañar", planteó Romina Del Plá, del Partido Obrero.

A las 9, tras las intervenciones de otros diputados que cuestionaron el planteo del oficialismo, finalmente se aprobó a mano alzada la propuesta.

Cómo votó cada Diputado