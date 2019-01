El oficialismo iniciará una "búsqueda de consensos" en el Senado para determinar si pueden insistir con un proyecto de ley de extinción de dominio, tras la polémica por el DNU del presidente Mauricio Macri que puso en marcha ese mecanismo.

Así lo confirmó el jefe del bloque del PRO, Humberto Schiavoni, quien indicó que a pesar del receso parlamentario ya se iniciaron conversaciones para explorar la posibilidad de un acuerdo que permita establecer la extinción de dominio por ley, algo que hasta ahora Cambiemos no consiguió.

"Estamos en conversaciones preliminares, el Congreso está en receso. Vamos a avanzar en la búsqueda de consenso y en una semana vamos a tener la perspectiva de si se puede tratar legislativamente", explicó Schiavoni.

El senador por Cambiemos agregó: "Si hubiera coincidencias en el texto del decreto no creo que haya dificultades para tratarlo legislativamente". Schiavoni defendió el DNU al señalar que "es muy equilibrado, muy necesario" y aclaró que "no puede haber disidencias sobre el fondo", por lo que se discutirá "la forma".

Cambiemos busca exponer a los bloques que se opongan a aprobar el proyecto

Además, el misionero defendió la "constitucionalidad" del DNU frente a las críticas de la oposición y de diversos juristas, y subrayó que el Presidente no legisló en materia penal con el decreto, algo que está prohibido por la Constitución. "Esto no es materia penal, es una acción civil que se desenvuelve en sede de la justicia civil, no tiene que ver con lo penal sino con lo patrimonial", advirtió el senador oficialista.

Cambiemos intentó sin éxito en 2018 avanzar con un proyecto promovido por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, que establecía la extinción de dominio como una acción civil complementaria del proceso penal, en sentido similar al DNU, pero el PJ unió fuerzas con el Frente para la Victoria y aprobó un proyecto propio.

La Cámara de Diputados, que había avanzado con un proyecto propio que el Senado congeló por recomendación de diversos constitucionalistas, nunca trató la iniciativa que le envió la Cámara alta.

Pinedo defendió el DNU, al que calificó como "completamente equilibrado" y destacó en declaraciones a radio Mitre que el jefe de Estado "encontró un camino razonable entre los proyectos del Senado y de Diputados que no convencían a nadie".

Además, explicó por qué el oficialismo rechazó el proyecto aprobado por el Senado: "El peronismo, acompañado por el kirchnerismo y otros bloques, votó un proyecto demasiado restrictivo que decía que la extinción de dominio solamente se producía cuando quedaba firme la condena penal. Y en materia de delitos de corrupción son 14 años promedio lo que dura una investigación en Argentina".

Instalado el tema en pleno proceso electoral, el oficialismo ve con buenos ojos que el debate se traslade al Senado para intentar exponer a los bloque que se opongan a la iniciativa del oficialismo.