Envalentonados con la aprobación del Presupuesto 2019, Cambiemos volverá a insistir el martes en el Senado con el pedido de desafuero de la ex presidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa por el Memorándum con Irán.

La solicitud que fuera enviada a la presidenta de la Cámara alta, Gabriela Michetti, responde a lo que ya había anticipado el bloque del oficialismo en octubre, respecto al pedido de desafuero enviado por el juez Claudio Bonadio, en el marco de la causa por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.

No obstante, desde el Bloque Justicialista que preside Miguel Ángel Pichetto, dejaron trascender que el quórum para poder llevar adelante la sesión será "responsabilidad" de Cambiemos", que con tan sólo 25 senadores propios, tendrá dificultades para reunir a los 37 legisladores necesarios para abrir el debate.

El justicialismo, mantiene firme su postura de no avanzar con un desafuero mientras no exista una condena firme, y pone como caso testigo la situación del ex presidente Carlos Menem, condenado por tráfico de armas a Croacia y Ecuador y habilitado en 2017 a ser candidato para renovar su banca en el Senado.

Pero además, consideran que el pedido de desafuero con prisión preventiva contra Cristina "quedó abstracto", porque otros imputados, como el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y el dirigente de MILES Luis D Elía apelaron el fallo de Bonadio y salieron en libertad.

Por el contrario, en el oficialismo entienden que debe ser tratado porque se estaría venciendo el plazo de 180 días hábiles para avanzar con la iniciativa, y porque la senadora no apeló el fallo de primera instancia.

Fue precisamente ante esa situación que el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Cambiemos) señaló que "al no haber apelado la decisión de dicha instancia la defensa de la senadora Kirchner, estamos listos para tratarlo".

"Pedir el desafuero sería improcedente política y jurídicamente porque la decisión sobre la que se funda es una prisión preventiva que había sido adoptada en primera instancia y confirmada por la Cámara Federal, la que cuando arriba al TOF 8 ante el pedido de aquellos que estaban en prisión, léase Carlos Zannini y Luis DElía entre otros, les revocaron esa medida", dijo ante la consulta de BAE Negocios, una fuente cercana a la defensa de Cristina.

"En ese momento, para nosotros técnicamente no había fundamentos más allá de obtener una resolución que dijera lo mismo, por lo cual, existiendo los fueros y no habiendo ningún tipo de sustancia por el cual se mantuviera una restricción que más no fuera formal, se resolvió no hacer nada porque implicitamente había quedado abstracto el pedido ese", concluyó la fuente. Por su parte, en el entorno de la senadora evaluaron la medida como una embestida más política que judicial que busca "armar algo de circo para darle tema de conversación a su propia base electoral".