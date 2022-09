El oficialismo incluyó la prórroga de impuestos en la sesión de Diputados

A último momento, el oficialismo amplió el temario de la sesión de este jueves en Diputados para incluir la prórroga de los impuestos nacionales hasta 2027. En medio de diferencias internas, desde Juntos por el Cambio adelantaron que votarán en contra, en tanto Provincias Unidas y el interbloque Federal acompañarían.

Las negociaciones con la oposición comenzaron hace algunos días. El encargado de hablar con cada uno de los jefes de bloque fue el presidente de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez. La propuesta que le llevó a sus interlocutores es la de desdoblar en dos el único artículo que hay en el dictamen de mayoría. Sin embargo, las conversaciones continuarán hasta mañana, por lo que en el oficialismo prefieren ser cautos.

En caso de concretarse la idea del Frente de Todos, en el primer artículo se establecerá la prórroga de los impuestos nacionales, mientras que el segundo quedaría reservado para la prórroga de la vigencia de las asignaciones específicas. Éste último debería ser aprobado por 129 votos, a diferencia del anterior que sólo precisa mayoría simple.

La primera reacción de Juntos por el Cambio fue rechazar la maniobra del oficialismo, así como también las eventuales modificaciones en la redacción de la iniciativa, debido a que no termina de dar respuesta a los reclamos que vienen haciendo desde la alianza opositora. "No cambió nada para nosotros. Vamos a votar en contra", dijeron desde el bloque de PRO. Una diputada de la alianza opositora remarcó a BAE Negocios que "la prórroga de impuestos debería votarse junto al Presupuesto", algo que no había sido planteado hasta el momento desde ese espacio.

A pesar de la negativa pública a acompañar la prórroga de impuestos, no todos piensan igual dentro de Juntos por el Cambio. Las diferencias internas en torno a este asunto quedaron a la vista durante una reunión que mantuvieron el martes último los principales referentes parlamentarios de la coalición. El radicalismo planteó la necesidad de votar a favor de la renovación de impuestos, aunque con algunos resquemores respecto a las alícuotas de Bienes Personales. "Si el oficialismo nos da la oportunidad de separar Bienes Personales y votarlo aparte, apoyaríamos", dijeron desde la bancada de la UCR. Por el contrario, en el bloque que conduce Cristian Ritondo ya dejaron en claro que de ningún modo acompañarán. Algo parecido, piensan en la Coalición Cívica.

"Si los radicales terminan votando a favor, tendrán que dar las explicaciones, en especial al electorado de Juntos por el Cambio. A Facundo Manes no le fue muy bien desmarcándose cuando pedimos el juicio político a Alberto Fernández", señalaron desde PRO, donde creen que un sector de la UCR, al igual que lo que sucederá con el Consenso Fiscal, votará junto al oficialismo.

El Frente de Todos cosecharía los mayores respaldos en Provincias Unidas, que lidera Luis Di Giacomo; y en el interbloque Federal, que encabeza Alejandro "Topo" Rodríguez. Dentro de este espacio los más convencidos de apoyar son los diputados cordobeses, que responden al gobernador Juan Schiaretti, aunque intentarán ir con una postura conjunta con el resto. Los más optimistas dentro de la bancada oficialista confían en que finalmente la prórroga de impuestos será aprobada por una amplia mayoría.

En simultáneo a la sesión, este jueves ingresará a la Cámara de Diputados el Presupuesto 2023, aunque resta saber si eso será durante el día o más cerca de la noche.

Sergio Massa y CFK

Tras su viaje por Estados Unidos, el ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo este miércoles una reunión con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, para analizar los principales lineamientos del proyecto Presupuesto 2023 y diseñar una estrategia parlamentaria.



Mientras el jefe de Gabinete, Juan Manzur, brindaba el informe de gestión en la Cámara baja por primera vez desde que asumió su cargo el año pasado, Massa ingresó al despacho de la titular del Senado, junto al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y el diputado nacional Máximo Kirchner. El jefe del bloque del Frente Nacional y Popular, José Mayans, apenas pasó un rato por la reunión.



Al igual que el día anterior cuando se reunió con el presidente Alberto Fernández, el titular del Palacio de Hacienda conversó con Cristina Kirchner sobre las diferentes reuniones que mantuvo con funcionarios de la administración de Joe Biden y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y otras autoridades del organismo internacional, así como también sobre las conversaciones con empresarios estadounidenses. A pesar de la difícil situación que atravesó a raíz del atentado en su contra, la vicepresidenta estuvo en contacto con Massa a lo largo de toda su gira por el país del norte.



La titular del Senado y el ministro de Economía también analizaron el Presupuesto 2023, en el que trabajaron a contrarreloj el secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo.



Un tema casi insoslayable fue el del intento de magnicidio a Cristina Kirchner, quien el martes último se presentó como querellante en la causa en la que se investiga el hecho. Del mismo modo lo hizo Massa, quien además este viernes presentará una ampliación de la investigación en Comodoro Py.



Massa aprovechó su retorno fugaz al Congreso para cruzar algunas palabras con la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; y el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez. Allí también conversaron muy al pasar sobre la "Ley de leyes".