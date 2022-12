El oficialismo no logró quorum y fracasó la última sesión del año en Diputados

El oficialismo no logró reunir el quorum este miércoles en la Cámara de Diputados y fracasó la sesión en la que se iba a tratar la creación de ocho universidades y el Plan de Pagos de la Deuda Previsional. Ni Juntos por el Cambio ni el interbloque Federal bajaron al recinto, a pesar de que a último momento el bloque del Frente de Todos incluyó en el temario el proyecto de ley de Alquileres.

El jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, llegó a la sesión especial sin saber si lograría conseguir los 129 legisladores necesarios para comenzar el debate. Sabía que contaba con su propio bloque, los cuatro legisladores de Provincias Unidas y los cuatro de izquierda, quienes finalmente cumplieron con lo esperado. También especulaba con que se sentarían los integrantes de Evolución Radical, aunque desde ese espacio aseguraron que nadie del oficialismo tomó contacto con ellos previamente.

La sorpresa la dio el diputado oficialista Roberto Mirabella, que decidió no sentarse en su banca, molesto porque el Frente de Todos no incluyó proyectos que favorezcan a Santa Fe, sin embargo hace tiempo que está a disgusto dentro de la bancada oficialista. Tampoco estuvo el cordobés Eduardo Fernández, quien se ausentó por razones de salud.

Juntos por el Cambio y el interbloque Federal ya habían advertido días atrás que no bajarían al recinto, debido a que no ñe habían dado el vistobueno al temario. Uno de los proyectos que querían que se tratase es la Ley de Alquileres. De un lado y del otro señalaron que Martínez se acercó la semana pasada a conversar con los principales jefes de bloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Juan López (Coalición Cívica), para plantearles que el oficialismo quería sesionar una vez más antes de fin de año.

Mientras desde el Frente de Todos aseguran que pidieron a los referentes parlamentarios opositores que acercaran propuestas para debatir, en el interbloque opositor sostienen que no hubo posibilidad de acordar agenda alguna. Según fuentes del bloque oficialista, desde la alianza opositora pidieron posponer la sesión para febrero, aunque no cerraron la puerta para realizar una sesión este mes, siempre bajo la condición de que el oficialismo se comprometiera a no mencionar en el recinto temas conflictivos, como el del Consejo de la Magistratura o el viaje de los jueces federales y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, al Lago Escondido.

Tras las fallidas negociaciones con Juntos por el Cambio, el oficialismo propuso a los diputados del interbloque Federal que fueran ellos los que convocaran a una sesión con temas de todos los espacios políticos. Los cordobeses y lavagnistas desecharon esa idea de inmediato.

En simultáneo, el Frente de Todos comenzó a conversar con la bancada de Evolución Radical, que encabeza Rodrigo de Loredo. Puntualmente, querían buscar algún tipo de acuerdo en lo referido a la creación de universidades, un tema de especial interés de Emiliano Yacobitti y Gabriela Brouwer de Koning.

Aunque desde el espacio que responde al senador Martín Lousteau explicaron que jamás hablaron con el oficialismo por este asunto, varios diputados y diputadas del Frente de Todos afirmaron en el recinto y luego a Bae Negocios que Evolución Radical se había comprometido a dar quorum, pero luego dio marcha atrás por las presiones de sus socios de Juntos por el Cambio. "¿Quieren quedar ustedes solos sentados junto al oficialismo? ¿Se imaginan lo que van a ser las tapas de los diarios?", les advirtieron desde la UCR y PRO.

En Evolución Radical admitieron que se discutió puertas adentro el tema, pero finalmente se resolvió no bajar al hemiciclo. "Priorizamos la unidad de Juntos por el Cambio y no dejarnos utilizar en una trampa parlamentaria para avalar la moratoria", dijo un diputado de esa bancada.

"¿Quién gana cuando la Cámara de Diputados no funciona? ¿Quién gana cuando no se sesiona? Es importante que las cosas que digamos en privado las sostengan en público", lanzó Martínez en una conferencia de prensa en el Salón de Pasos Perdidos, luego de que fracasara la sesión.

En un último intento para alcanzar el quorum, el oficialismo decidió ampliar el temario, incorporando el proyecto de ley de Alquileres, como pedía la oposición, y el Régimen previsional diferencial para los trabajadores que combaten incendios forestales. Sin embargo, el Frente de Todos no logró modificar la postura de los legisladores de Juntos por el Cambio, que se quejaron porque las iniciativas se incluyeron de apuro y plantearon que, en el caso de alquileres, se trataría el dictamen del oficialismo, el cual mantiene los principales lineamientos de la norma actual.

La oposición está segura que si se organiza con más tiempo podría aprobar el dictamen de minoría. En el Frente de Todos sospechan que detrás de la negativa de Juntos por el Cambio a sesionar hay otra explicación: "Hay una intención de debilitamiento de las instituciones políticas. Algunos están interesados en que el Congreso no funcione".