El oficialismo posterga el debate por las PASO para evitar contratiempos con el Presupuesto

La prioridad en las próximas semanas será aprobar el Presupuesto 2023. Con ese objetivo, el oficialismo se abocará a reunir los consensos necesarios en la Cámara de Diputados y dejará para más adelante el debate sobre las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), siempre que antes el Frente de Todos logre cerrar filas en torno a ese tema.

Por ninguna razón, el ministro de Economía, Sergio Massa, quiere que se empañen las conversaciones con las distintas fuerzas opositoras, que se fortalecieron luego de la presentación formal que realizó del proyecto la semana pasada. Desde Juntos por el Cambio hasta las bancadas que conforman el interbloque Federal y Provincias Unidas destacaron la exposición del líder del Frente Renovador, al punto que varios de sus integrantes se animaron a decir off de record que "este año sí se aprobará el Presupuesto".

Aún así, por lo bajo, desde Juntos por el Cambio se quejan porque en medio del tratamiento del Presupuesto 2023 los gobernadores peronistas meten presión para eliminar las PASO, algo que directamente perjudicaría a la coalición opositora. "Por un lado nos piden que acompañemos el Presupuesto y, por otro, quieren cambiar las reglas de juego de cara a la elección del año próximo, generándonos un problema a todos, pero en especial a nosotros", dijo a este diario un diputado de PRO.

Otro integrante del interbloque opositor aseguró que si el Gobierno nacional se inclina por suprimir las primarias, como reclaman los mandatarios provinciales, el más perjudicado será PRO, además de la Coalición Cívica, no así tanto el radicalismo que gobierna tres provincias y un gran número de municipios. Y detalló: "Están los que en Juntos por el Cambio se oponen rotundamente y harán todo lo posible para que no se eliminen las PASO, otros se resistirán más moderadamente y estarán los que rechazarán esa medida pero nada más".

Por ahora, en el Frente de Todos no se pronunciarán públicamente sobre el asunto, ni siquiera si finalmente esta semana el diputado Luis Di Giacomo, de Juntos Somos Río Negro, presenta el proyecto para eliminar las primarias. "Es una iniciativa de un opositor, no la promovemos nosotros", dijo una de las principales espadas parlamentarias de la bancada oficialista, que conduce Germán Martínez. La razón central para no dar esa discusión ahora responde a que no quieren tensar el vínculo con Juntos por el Cambio para que no se empantane el tratamiento del Presupuesto, sin embargo tampoco tienen saldado ese debate puertas adentro.

Ni los movimientos sociales que forman parte de la coalición de gobierno -en especial el Movimiento Evita-, ni el propio presidente Alberto Fernández quieren que se supriman las primarias. Massa y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, no emitieron opinión, aunque no ven con malos ojos ir directamente a las elecciones generales.

En lo que sí más o menos coinciden todos en el oficialismo es que antes de dar cualquier discusión hay que asegurarse la aprobación del Presupuesto 2023, entre otras cosas para cumplir con lo establecido en el acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El debate del Presupuesto 2023

Como acordó la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, con los jefes de los bloques y las autoridades de la comisión de Presupuesto, que encabeza Carlos Heller, este martes expondrán los ministros Jaime Perzcyk (Educación), Daniel Filmus (Ciencia, Tecnología e Innovación) y Juan Cabandié (Ambiente). Más tarde será el turno de los secretarios de Economía, Flavia Royón (Energía), José de Mendiguren (Producción) y Juan José Bahillo (Agricultura); y los titulares de CAMMESA y ENARSA, Sebastián Bonetto y Agustín Gerez, respectivamente, tal como reclamaron desde Juntos por el Cambio.

El miércoles asistirán los ministros Jorge Taiana (Defensa) y Claudio Moroni (Trabajo); y el director de la Aduana, Guillermo Michel; y el titular de la AFIP, Carlos Castagneto.

Según lo previsto, la semana siguiente se presentarán los últimos invitados y después vendrá el debate entre los diputados que integran la comisión. Si bien la idea es llevar el proyecto al recinto el 26 de octubre, en el bloque oficialista no descartan poder hacerlo antes.